Mustafa Destici'den HÜDA PAR çalıştayına tepki: Kimse hayal kurmasın...

HÜDA PAR, Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda 15 maddelik çözüm önerisi sundu. Bildirgede yeni anayasa ve anadilde eğitim taleplerinin yanı sıra, "Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir" ifadesi yer aldı.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN TEPKİ: KİMSE HAYAL KURMASIN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den, HÜDA PAR'ın açıkladığı bildirgeye tepki geldi. Destici, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır'da çalıştay yapanlar ve dahi herkes duysun ve işitsin ki" başlığıyla yayınladığı mesajda 7 madde sıraladı.

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"1) Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu ve siyasi bölücülük meselesi vardır.

2) Kimse hayal kurmasın! Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur ve asla olmayacaktır.

3) Türkiye'de resmi dil ve eğitim dili Türkçedir. Lâkin, herkes istediği dilde konuşabilir, yazabilir ve okuyabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür ve Kürdüyle Türkmeniyle Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır

5) Bu ülkede yaşayan Anâsır-ı İslam'ın kardeşliği Allah'ın emri, Hz.Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle kaimdir ve başkaca şeylerin lüzumu yoktur.

6) Şakiler her zaman hakettiği sonu yaşamış ve yaşayacaktır.

7) Bu hususlar asla müzakere edilemez."