Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi: Hak ediyoruz

Zelenskiy'nin resti Trump'ı küplere bindirdi
Ünlü firma tulum peyniri yerine 'eritme peyniri' satıyormuş

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
İşte son anketten çıkan sonuç! Özgür Özel için alarm zilleri çalıyor

İşte son anketten çıkan sonuç! Bir lider için alarm zilleri çalıyor
Shakira Peru'da hastaneye kaldırıldı

Shakira, konser öncesi apar topar hastaneye kaldırıldı

Mustafa Destici'den HÜDA PAR çalıştayına tepki: Kimse hayal kurmasın...

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR'ın Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda sunulan 15 maddelik çözüm önerisine tepki gösterdi. Destici, "Kimse hayal kurmasın! Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur ve asla olmayacaktır" dedi.

HÜDA PAR, Diyarbakır'da düzenlediği "Kürt Meselesine İnsani Çözüm Çalıştayı"nda 15 maddelik çözüm önerisi sundu. Bildirgede yeni anayasa ve anadilde eğitim taleplerinin yanı sıra, "Türkiye Cumhuriyeti devletine vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkesin Türk olduğu tanımlamasından vazgeçilmelidir" ifadesi yer aldı.

MUSTAFA DESTİCİ'DEN TEPKİ: KİMSE HAYAL KURMASIN

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'den, HÜDA PAR'ın açıkladığı bildirgeye tepki geldi. Destici, sosyal medya hesabından, "Diyarbakır'da çalıştay yapanlar ve dahi herkes duysun ve işitsin ki" başlığıyla yayınladığı mesajda 7 madde sıraladı.

Destici, şu ifadeleri kullandı:

"1) Türkiye'de Kürt sorunu yoktur, terör sorunu ve siyasi bölücülük meselesi vardır.

2) Kimse hayal kurmasın! Türkiye sınırları içerisinde Kürdistan diye bir yer yoktur ve asla olmayacaktır.

3) Türkiye'de resmi dil ve eğitim dili Türkçedir. Lâkin, herkes istediği dilde konuşabilir, yazabilir ve okuyabilir.

4) Türkiye Cumhuriyeti Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türk'tür ve Kürdüyle Türkmeniyle Türk Milleti'nin ayrılmaz bir parçasıdır

5) Bu ülkede yaşayan Anâsır-ı İslam'ın kardeşliği Allah'ın emri, Hz.Muhammed Mustafa'nın sünnetiyle kaimdir ve başkaca şeylerin lüzumu yoktur.

6) Şakiler her zaman hakettiği sonu yaşamış ve yaşayacaktır.

7) Bu hususlar asla müzakere edilemez."

Mustafa Destici'den HÜDA PAR çalıştayına tepki: Kimse hayal kurmasın...

Mustafa Destici'den HÜDA PAR çalıştayına tepki: Kimse hayal kurmasın...
Kaynak: Haberler.com / Politika
img

Hülya Avşar süper minili performansıyla adeta gençlere taş çıkarttı
img

"Tulum peyniri satıyoruz" deyip yıllarca kandırmışlar
img

Yasak kalktı, Türkiye sınırında devasa tır kuyrukları oluştu
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAlkurt:

HudaPara bu izni kim veriyor, Sevgili Bahçeli de bir şey söylesin. Vatan bütündür parcalanamaz bölünemez.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı

Tutuklanan Tayfun Demirören hakkında yeni karar
Mourinho, 13 yıl sonra başardı: Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı

Bunu Real Madrid'den sonra Fenerbahçe'de de yaptı
Anlaşmaya imza atmadı! Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti

Zelenskiy Trump'ın ısrarlarına karşı resti çekti
Sedat Peker, emekli özel harekat polisine yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi

Sedat Peker emekli polise yardım etti, MHP'li isimden paylaşım geldi
Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi

Erdoğan'a olan sevgisini, yaptırdığı ilginç dövmeyle gösterdi
Herkes bu sözlerini konuşuyor: Mert Hakan'ın Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Galatasaray sorusuna verdiği cevaba bakın

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.