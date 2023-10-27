Muş'ta İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi

Muş'un Bulanık ilçesinde İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları protesto edildi.

Kent Meydanı'nda bir araya gelen kalabalık, Gazze için destek dövizleri taşıdı.

Kalabalık adına basın açıklamasını okuyan Bulanık-Malazgirt Süt Üreticileri Birliği Başkanı Bedrettin Ziyali, her zaman Filistin halkının yanında yer aldıklarını söyledi.

İsrail'in uluslararası hukuku tanımadığını belirten Ziyali, şunları kaydetti:

"Binlerce masumun, katledildiği bu saldırılara tepki verilmeyecekse, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler niye var? İslam İşbirliği Teşkilatı'nı ve Arap Birliğini, daha yüksek sesli olmaya ve eylemci bir tavır takınmaya davet ediyoruz. İsrail saldırıları karşısında masum Filistin halkını, Gazzeli sivilleri, kadınları, çocukları, yaşlıları yalnız ve sahipsiz bırakmamaya davet ediyoruz. Filistin'de yaşanan bu savaşın hak ile batılın savaşı olduğunu da herkese buradan duyuruyoruz. Bu davanın kuru bir hamaset değil, şeref meselesi ve onur meselesi olduğunu da bilin. İbadet için yolculuğa gidilecek bir Mescid-i Aksa olduğunu da bilinmeli. Bütün bunlardan dolayı Filistin davasını sadece Filistin'in değil bütün İslam aleminin davası olduğunu herkes iyi bilsin."

Programa, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Ali Saatçi, Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Kasım Özenç ve vatandaşlar katıldı.