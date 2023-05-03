Muratpaşa Belediyesi, Sinan Ateş'in ismini verdiği parkı açtı

Muratpaşa Belediyesi'nin Ankara'da 30 Aralık 2022'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeden Doç. Dr. Sinan Ateş'in ismini verdiği park düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Ankara'da 30 Aralık 2022 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren tarihçi, akademisyen, siyasetçi ve eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'in adı, Antalya Muratpaşa'da bir parka verildi. Muratpaşa Belediye Meclisi'nde AKP ve MHP ile gruplarının ret oyuna karşılık; Güzeloba Mahallesi'nde yaklaşık 2 bin metrekarelik alan Doç. Dr. Sinan Ateş Parkı olarak düzenlenirken, yapımı tamamlanan park düzenlenen törenle hizmete girdi.

Törende; Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve eşi Ümran Uysal, İYİ Parti Genel Sekreteri ve Antalya Milletvekili Adayı Uğur Poyraz, CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, Millet İttifakı'nı oluşturan siyasi partilerin il ve ilçe yöneticileri, milletvekili adayları, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar yer aldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

İYİ Parti Genel Sekreteri Poyraz, şunları söyledi:

"Keşke, Sinan Ateş eşinin ve çocuklarının yanında, üniversitedeki kürsüsünde, öğrencilerini karşısında olabilseydi. Faili sözde meçhul, aslında malum cinayetler son bulmuş olsaydı. Biz bugün aslında bir söz verip ardına şerefimizi koyuyoruz. Gökte uçan kuşlar bile bilecek ki başka Sinanlar öldürülmesin, başka çocuklar babasız, eşler yalnız kalmasın, hak yerini bulsun diye soluğumuz hiç kesilmeden çalışacağız."

CHP Antalya Milletvekili Adayı Sururi Çorabatır, Ateş'in gençlerin bilim, akıl ve insanlık sınırlarında sağlıklı bir Türk milliyetçisi olması yolunda emek harcayan bir isim olduğunu belirterek "Söz veriyorum, bu hain saldırının takipçisi olacağım" dedi.

Başkan Uysal, bilim insanı, baba ve dava adamı olarak tarif ettiği Ateş'in başkent Ankara'nın göbeğinde, gün ortasında ve herkesin gözü önünde katledildiğini söyledi. Başkan Uysal, şöyle konuştu:

"İNSANLIĞA KARŞI İŞLENMİŞ SUÇ"

"Bu sadece ona ve ailesine karşı değil topluma, millete, kamu düzenine, devletimize ve insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Bunu sadece menfur cinayet olarak göremeyiz. Doç. Dr. Sinan Ateş daha millete çok hizmet edecekti. O insanın, başkentimizin göbeğinde katledilmesi sıradan bir cinayet olarak görülemez. O nedenle Muratpaşa'mız onu yaşatmak istedi. Muratpaşa'mızda bir tarafta Süleyman Demirel Parkı'mız bir tarafta Prof. Dr. Erdal İnönü Parkı'mız var. Bir tarafta Cengiz Aytmov bir tarafta Nazım Hikmet Ran parklarımız vardır. Bir tarafta Ziya Gökalp Parkı var. Bir tarafta Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan'la simgeleşen Üç Fidan Parkı'mız var. Milletimizin bütün evlatlarına bir bütün gözüyle bakarız. Fikirleri farklı olabilir. Gelip geçtikleri bu kısa hayatta duruşları farklı olabilir. Ama önemli olan vatanına, milletine, ülkesine, insanlığa hizmet etti mi etmedi. Buna bakarız. Bugün, cari siyasi güçlerden cesaret aldığı anlaşılan faillerin katletme cüretini gösterdikleri bir vatan evladını, Muratpaşa'mızdaki diğer vatan evlatlarımızla, üzerinde çocukların oynayacağı bir parkta yaşatabiliyor olmanın gururu içindeyiz. Bengisu ve Banuçiçek'in babalarını geri getiremeyiz ama burada anısını yaşayacak."

Açılışa video konferansla bağlanan Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş ise "Kalbimiz sizinle. Bizim yanımızda olduğunuz için sizlere ve Belediye Başkanı'mıza teşekkür ederiz. Hep birlikte unutmayacağız, unutturmayacağız" diye konuştu.