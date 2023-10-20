Muratpaşa Belediyesi ile TRAC arasında işbirliği protokolü imzalandı

MURATPAŞA Belediyesi, deprem, sel, orman yangınları gibi doğal afet felaketlerinde, telsiz haberleşmesini kesintisiz sağlayan Türkiye Radyo (Telsiz) Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında işbirliği protokolü imzaladı.

Belediye hizmet binasında düzenlenen protokol imza töreninde Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal, Başkan Yardımcısı Emre Baylan, TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, TRAC Genel Sekreteri Muhsin Bozkurt, TRAC Antalya Şubesi Bakanı Metin Karakuzu ile yönetim kurulu üyeleri, Muratpaşa Belediyesi Afet İşleri Müdürü Umut Ağır yer aldı.

TELSİZ HABERLEŞMESİ ÖNEMLİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, protokol imza töreninde işbirliği için 'afetlerin gizli kahramanları' olarak bilinen TRAC'ın yönetici ve telsiz operatörlerine teşekkür etti. Uysal, doğal afet olaylarında mobil ve sabit telsiz istasyonları üzerinden yapılan 'acil afet haberleşmesinin' önemi üzerinde durdu, 'Olası bir afete hazırlık amacıyla arama ve kurtarma eğitimi almış, depolama alanları, alternatif bir afet haberleşme sistemi oluşturmuş, arama kurtarma köpekleri yetiştirmiş bir kente dönüşüyoruz" dedi. Uysal, TRAC ile imzalanan iş birliği protokolü ile de tesis edilecek telsiz haberleşme sistemini kullanabilecek gönüllülerin yetiştirilmesinin amaçlandığını söyledi.

YEREL YÖNETİMLERLE EL ELE

Kamu yararına faaliyet gösteren, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ile Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) içerisinde tek sivil toplum kuruluşu olarak yerini alan, AFAD ile Türk Telekom'un da çözüm ortağı olan TRAC'ın Genel Başkanı Aziz Şasa ise afetlerde yerel yönetimlerle el ele vermenin gerekliliğine dikkat çekti. Şasa, 'Yerel yönetimler afet durumlarında en önemli kaynak. Bizde doğal afet olaylarında hayati önem taşıyan telsiz haberleşmesi konusunda kendimizi son derece geliştirip bugüne kadar birçok vakada çözüm kaynağı olduk. Acil afet haberleşmesine önem veren Muratpaşa Belediyemizle bu konuda çalışmak, yaptıklarımızı daha anlamlı ve etkin hale getirecektir" diye konuştu.

BÖLGEDE TELSİZ AĞI

TRAC Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu da, 11 ilde meydana gelen deprem felaketinde AFAD'ın koordinatörlüğünde yaptıkları 'acil afet haberleşmesi' çalışmalarını anlattı. Karakuzu, Antalya, Isparta ve Burdur illerini de kapsayan bölgede telsiz role sistemlerinin sayısını artırdıklarını, yerel yönetimlerle işbirliği sayesinde telsiz sistemleri üzerinden yapılacak haberleşmenin çok daha güçleneceğinin altını çizdi. Karakuzu, "Bölgemizdeki belediyelerden işbirliği için talepler alıyoruz" dedi. TRAC Genel Başkanı Aziz Şasa, 'acil afet haberleşmesine' önem veren ve konuda hassasiyet gösteren Muratpaşa Belediyesi Başkanı Ümit Uysal'a işbirliğinden dolayı teşekkür plaketi sundu, Uysal'ın yakasına da günün anısına TRAC rozeti taktı.

55 MAHALLEDE EĞİTİM

Muratpaşa Belediyesi, 11 ilde eş zamanlı meydana gelen ve binlerce vatandaşımızın enkazlar altında kalarak yaşamları yitirmesine neden olan depremin ardından 520 bini aşan nüfusuyla kent hayatının merkezi olan ilçede 'Muratpaşa Mahalle Afet Gönüllüleri' programını başlatmış, 55 mahallede gönüllü gruplar oluşturmuş, gruplara ilk müdahale, afet bilinci, afet anatomisi, gönüllülük, ilk yardım, arama-kurtarma gibi başlıklarda teorik ve uygulamalı eğitimler verilmişti. Muratpaşa Belediyesi ile TRAC arasında imzalanan protokolle ortak çalışmalar yapılacak, içerisi tam donanımlı mobil telsiz istasyonu, ilçede belirlenecek alanlarda nokta telsiz istasyonları oluşturulacak, istasyonlar hazırlanacak harita üzerinde belirlenecek. Acil durum anında haberleşmenin kesintiye uğramaması için personele, arama-kurtarma birimlerine, mahallerde afet gönüllülerine telsiz üzerinden haberleşme eğitimleri verilecek. Doğal afet koşullarında çöken GSM iletişimi nedeniyle telsiz haberleşme sistemi programa entegre edilecek, olası bir afet durumunda temel ihtiyaçların, lojistiğin sağlanması, organize edilmesi gibi afet müdahale planını da bu kapsamda el alınacak.(DHA)