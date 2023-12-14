Üye Girişi
Haberler

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya geldi

Güncelleme:
Abone Ol

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Kepez muhtarlarıyla bir araya gelerek milletin birleşmesini ve aynı şartlarda yaşamını sürdürmesini vurguladı.

Antalya'da Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, "Hepimiz aynı geminin güvertesindeyiz. Aynı şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey millet birleştirmek" diye konuştu.

Başkan Uysal, Muratpaşa Muhtarlar Derneği'nin konuğu olan Kepez muhtarlarıyla öğle yemeğinde bir adaya geldi. Muratpaşa Belediyesi'nin engelli bireyler ve ailelerine yönelik sosyal destek programları yürüten Engelsiz Kafe'de düzenlenen öğle yemeğine Bakan Uysal, eşi Ümran Uysal'la katıldı. Kepez muhtarları da yemekte eşleri ve çocuklarıyla yer aldı.

Başkan Uysal, yemeğin ardından yaptığı konuşmada "Milletimiz, siyasetçiler yüzünden çok bölündü, parçalandı" dedi. Uysal, "Oysa çolumuz çocuğumuz, hepimiz aynı geminin güvertesindeyiz. Aynı şartlarda yaşamımızı sürdürüyoruz. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey millet birleştirmek" diye konuştu. Kepez muhtarlarına çalışmalarında başarılar dileyen Başkan Uysal, "Allah razı olsun hepinizden. Tüm çalışmalarınızda başarılar dileriz. Burası evinizdir. Kimin ne derdi varsa bizim derdimizdir. Bu vatan için çalışan insanların bütün dertleri bizim derdimizdir" sözleriyle konuşmasını tamamladı.

Kepez Muhtarlar Derneği Başkanı Süleyman Kabaağaç ise Muratpaşa'da olmaktan son derece mutlu olduklarını belirterek "Komşu belediyelerimiz, sevdiğimiz bir belediye. Size gerçekten teşekkür ediyorum" dedi. Muratpaşa Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Akcan da "Kepez'le aramızda bir çevre yolu var. Siz biziz, biz de sisiz. Bunun böyle görülmesini istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hafta sonu kar yağacak mı? Hafta sonu hava durumu nasıl olacak? 16-17 Aralık hava durumu! MÜGE ANLI CANLI İZLE| Müge Anlı canlı izleme linki var mı? 14 Aralık Müge Anlı bugünkü bölümü canlı yayın izle! Asgari ücret ne zaman belli olur? Asgari ücret ne zaman açıklanacak, netlik kazanacak 2024? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? 2024 ÜÇ AYLAR: Üç aylar ne zaman, hangi tarihte başlayacak? 2024 Diyanet dini günler ve kandil takvimi! Eminönü'ne girişler ücretli mi olacak? Eminönü'ne girişler ne kadar, kaç TL olacak? Eminönü'ne girişler paralı mı oluyor? Hatay depremi ne zaman oldu? Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep depremi hangi tarihte gerçekleştir? Dün gece deprem oldu mu? 14 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? BİM AKTÜEL ÜRÜNLER: 14 Aralık Bim'e gelecek olan ürünler neler? Bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Dün gece İstanbul'da deprem mi oldu? İstanbul'da kaç şiddetinde deprem oldu? 14 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Aralık Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 14 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? 14 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title