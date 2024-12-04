Muharrem İnce: Kılıçdaroğlu'na Mahkemesine Destek Değil, Demokrasiye Destektir

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemesine katılmasıyla ilgili, "Bunu Kılıçdaroğlu'na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programda Yalova Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerinin sorularını yanıtladı. Genç Hukukçular Genç Mikrofon Programı'nda sahneye çıkan İnce, "Bir senedir hiç konuşmuyordum. Ne medyaya, ne televizyonlara, ne salonlara. Bir sene sonra gençlerin karşısına çıktım. Sizden bir isteğim var bugün beni terletin" dedi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kendisi gibi aday olan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemesine katıldığı hatırlatılan İnce'ye aralarındaki buzların eriyip erimediği soruldu. İnce, soruya şöyle yanıt verdi:

"Kutuplaşmış bir siyaset var Türkiye'de. İşte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı. Millet İttifakı kendi televizyonlarında, kendi gazetelerinde 'Yüzde 60'la kazanıyoruz', ' Muharrem İnce' oyları böldü', propagandayı öyle bir yaptılar ki, ben de dedim ki, 'Ya bu doğru değil. Bu Ali Babacan'ın, Davutoğlu'nun, şunların, bunların yüzde 1 bile oyu yok.' Baktım ki sonunda sahte dekontlar, sahte kasetler. İsrail porno sitesinden almışlar Muharrem İnce'nin pornosu diye gezdiriyorlar. Baktım ki sonunda kaybedecek bunlar ama suçu bana atacaklar. Ben de bu olmasın diye 'çekiliyorum alın ne halimiz varsa görün' dedim ve kaybettiler. O hayal pompalayanlar bugün yeniden Erdoğan'ın kazanması için elinden geleni yapıyorlar. Aynısını tekrar yapıyorlar. Aynı filmi tekrar seyredenler aptaldır. Aynı numarayı yiyorsa bir insan ona bir şey diyemem. O aptaldır. Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkemesine neden gittim. Siyaset kişiler üzerinden yapılmaz. Siyaset ilke üzerinden yapılır. Ana muhalefet partisi liderliğini yapmış, cumhurbaşkanı adayı olmuş, 75 yaşına gelmiş bir isim sırf sözlerinden dolayı, konuşmasından dolayı, hırsızlığından dolayı değil, yolsuzluğundan dolayı değil. Sözlerinden dolayı siyasi yasak ve hapis istemi isteniyor. Bunu doğru bulmuyorum. Siyasetçi her sözü söylemeli. Bunu Kılıçdaroğlu'na bir destek olarak algılamayın. Bir demokrasiye, özgürlüklere, siyasetçinin konuşmasına destektir."

Ümit Özdağ ile yeni bir koalisyon oluşumu düşüp düşünmediği sorulan İnce, "Ümit Özdağ ile ben siyaset yapamam. Türkiye'nin mülteci problemi var ama Türkiye'nin gıda, su, enerji problemi var. Pasaportunun saygınlığı problemi var. Çok problemi var. Arkadaşım mı arkadaşım yanlış bir şey söylemeyeyim ama ben onla birlikte siyaset yapamam" diye konuştu. - YALOVA