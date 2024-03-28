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Muhammet Kökten, Fethiye'de mahalle ziyaretleri yapıyor

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Cumhur İttifakı'nın Fethiye Belediye Başkan adayı Muhammet Kökten, seçim çalışmaları kapsamında mahalle ziyaretleri yaptı.

Tuzla Mahallesi sakinleriyle bir araya gelen Kökten, seçilmeleri takdirde ekibiyle beş yıl canla başla çalışacağını söyledi.

Tuzla'nın merkezin en büyük mahallelerinden biri olduğunu ifade eden Kökten, "AFAD ve tüm sivil toplum kuruluşlarımızla olası bir deprem ile ilgili çalışma içinde olacağız. Mahalle muhtarlarımızla birlikte olası felakette halkımızın yanında olmak için bunun planlamasını yapacağız. Fethiye 1957 depremini yaşadı, tedbirimizi alacağız. Ben de bu mahallesinde yaşıyorum. Tuzla, Fethiye'de denize en yakın olan bir mahalle ancak bu kaldırımları mahallemize yakıştıramıyorum. Biz göreve geldiğimiz de Tuzla Mahallemizi Fethiye'nin incisi yapacağız." diye konuştu.

Kökten, önceki dönem AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan tarafından başlatılan ve milletvekili Yakup Otgöz'ün takip ettiği Anjiyo Merkezi'nin Fethiye Devlet Hastanesinde hizmete girdiğini hatırlattı.

Birkaç gün önce Fethiye'ye gelen Gençlik ve Spor Bakanı'ndan 15 halı saha sözünü aldığını dile getiren Kökten, şunları kaydetti:

"Yapacak olduğumuz katlı otoparklar ile trafik sorununu kökten çözeceğiz. Yapacak olduğumuz yeni belediye hizmet binası ile şehir içi trafiğini rahatlatacağız. Bakanlarımızdan hem belediye hizmet binası hem de hükümet konağı için söz aldım. Sanayinin durumunu görüyoruz. Son bir ayda birçok ailemizin evine ateş düştü, çevre yolunda meydana gelen trafik kazalarında. Çevre yolunda kavşaklara battı çıktı yapacağız. Körfezde 6 milyon metre küp balçık var. Yaptığımız proje çalışmasıyla körfezden alınan balçık tarım gübresi olarak kullanılacak. Yani balçık körfezden alınarak açık denize götürülemeyecek. Böyle yapılırsa bir yer temizlenir, diğer yer kirletilmiş oluyor. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'den il sözünü aldım. Artık biz Muğla'dan yönetilmek istemiyoruz. Fethiye il olunca su faturalarımız bu kadar yüksek olmayacak."

Etkinlikte Kökten'e destek veren AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise şu ifadeleri kullandı:

"Fethiye'yi artık iktidar ile buluşturalım. Fethiye'nin sorunları belediyenin imkanları ile çözülmez. Elimize gelen bu fırsatı değerlendirelim. Muhammet Kökten Fethiye için ateşten gömlek giyecek. Muğla Büyükşehir Belediyesini de kazandığımızda bu memlekette yapılmadık iş kalmayacak. Ben siz den güçlü bir destek istiyorum."

Kaynak: AA / Politika

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