Üye Girişi
Haberler
Esad rejimi Fırat Nehri'nin doğusundan çekildi! Kontrol ettiği bölgeleri PKK/YPG'ye bıraktı

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı

 Ali Babacan: Türkiye'nin Suriye konusunda 2 seçeneği var, umarım hükümet yanlış yola sapmaz

Babacan'dan çarpıcı Suriye analizi: Türkiye'nin 2 seçeneği var

 Suriye Milli Ordusu'nu yöneten ismin Bahçeli'yi ziyaret ettiği ortaya çıktı

Bu iki kare 6 ay arayla çekildi
İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

İstanbul'da 14 katlı binada patlama: 1 can kaybı, 3 yaralı

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suriye'de silahlı muhalif gruplar, Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerinde de kontrolü ele geçirdi. Dera, 2011 yılında başlayan halk hareketlerinin merkezi olarak önem taşıyor.

Suriye'nin güneyinde Beşar Esad rejimine bağlı güçlere karşı harekete geçen silahlı muhalif grupların ilerleyişi sürüyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Halep'te 27 Kasım'da rejim güçleriyle çatışmaya başlayan muhalifler, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus'a kadar ilerledi. Muhalifler son olarak Esad rejimine bağlı güçlerle çatışarak Dera ve Suveyda şehirlerini de ele geçirdi. Ürdün sınırında yer alan Dera, 13 yıl önce Esad yönetimine karşı "ayaklanmanın beşiği" olarak sembolik öneme sahip.

24 SAAT SÜRE TANIMIŞLARDI

Ülkenin güneyinde nüfusunun çoğunluğu Dürzi olan Suveyda ilindeki muhalif yerel gruplar, il merkezinde kontrolü sağladı. Suveydalı muhalif gruplar, dün rejim güçleri ile yaptıkları görüşmede rejimden il genelinden güçlerini çekmesini istemişti. Gruplar, rejim güçlerine kentten çıkmaları için 24 saat süre tanımıştı.

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

REJİM ASKERLERİNE ÇAĞRI

Muhaliflere liderlik eden grubun komutanı Hasan Abdul Ghany gece saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Güçlerimiz Humus şehrinin dışındaki son köyü de kurtardı ve şimdi şehrin surlarındayız" ifadelerini kullandı. Ghany, Esad rejime bağlı askerlere şehri terk etmeleri yönünde çağrıda bulundu.

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

HAMA KATLİAMI'NI GERÇEKLEŞTİREN BAŞKANIN HEYKELİNİ YIKTILAR

Öte yandan; Suriye'de Beşar Esad rejimine bağlı güçlerle çatışan muhalif grupların ele geçirdiği Hama, sevinç gösterilerine sahne oldu. Hama halkı, Beşar Esad'ın babası ve 1982'de Hama Katliamı'nı gerçekleştiren dönemin Devlet Başkanı Hafız Esad'ın kent merkezindeki heykelini yıktı.

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında 27 Kasım'da Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı. 30 Kasım'da Halep'in merkezinin büyük bölümünü rejim güçlerinden alan rejim karşıtı gruplar, aynı gün tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.

Gruplar, şiddetli çatışmaların ardından 5 Aralık'ta Hama kent merkezini rejim güçlerinden almıştı. Rejim karşıtı gruplar, başkent Şam'a açılan stratejik önemdeki Humus ilinin bazı yerleşim yerlerini ele geçirerek burada ilerlemeye başlamıştı.

Suriye'nin Ürdün sınırındaki Dera ilinde 6 Aralık'ta operasyon başlatan askeri muhalifler, çatışmaların ardından il merkezini rejim güçlerinden geri almıştı.

Suriye Milli Ordusu'nun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi, terörden kurtarılmıştı.

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

Muhalifler Dera ve Suveyda'yı da ele geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
img

Fenerbahçe ve 1 Süper Lig takımı Türkiye Kupası'na katılmayacak
img

Esad rejimi, Türkiye'nin yanı başındaki bölgeyi PKK/YPG'ye bıraktı
img

Kripto para zengini ülkeler belli oldu
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıÖzcan Özcan:

TERÖRİST BAŞI SİNWAR VE HANİYENİN BAŞINA GELENLERİ KİMSE UNUTMASIN!7 EKİM KATLİAMINDA YÜZLERİ GÜLÜYORDU SONRA GÖRDÜK NE OLDUĞUNU .

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme55
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSeko Seko:

Esad köken olarak suriyeli degil o yüzden demokratik seçim yerine ülkeyi mafetti perişan etti her yeri yıktı döktü seçimsiz saltanatla yönetti babasından aldıgı ülkeyi 50 sene dile kolay seçimsiz yönettiler muhalefete işkence etti en sonunda ip koptu muhalefet muhalif oldu esad gelince korkup kaçan halk muhalif gelince sokaklara sevinçle koşan halk var bunu avrupa amerika görüyor avrupa bile bıktı esadla iranın insanları yurdundan etmesinden avrupa göçmen doldu

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıTamer Çakır:

Medenî kurallara uyan mali yönden herkezin eşit şartlarda yaşamayan toplumların ve idarecilerinin başına herzaman aynı şey gelir dayatma zorlama bir idare şekli olmadı olamazda toplum adı üstünde yaşayan insanların mutlu olmalarıyla ayakta duruyor mutsuz olmaları herzaman sorun yaratır

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArda Yıldız:

muhalif denilen şey Aslında Türkiye dir. Türkiye'nin yardımı olmadan onlar 1 adım ilerleyemezdi.Türk askeri direk muhatap olmadı çatışmaya. Ama Suriye yi alan Türkiyedir. hala bazılarının kafası çalışmıyor. Tayyip Erdoğan Usta bir taktik ile Rus desteğini çektirdi. Çünkü ABD varlığı Ypg/pkk sayesinde vardı. Esed de ypgye bırakmıştı ülkeyi. TÜRKİYE ORADA GÜÇLÜ YAPISI OLAN BİR DEVLET KURDURTUP SURİYEYİ BİR TEHDİT OLMAKTAN ÇIKARMAK.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.