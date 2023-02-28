Erdoğan, Adıyaman halkından helallik istedi! Muhalefetten tepkiler peş peşe geldi

Hava ve yol koşulları nedeniyle depremin ilk günlerinde yeteri kadar yardım götüremediklerini söyleyerek, "Adıyaman hakkını helal etsin" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve CHP'den peş peşe tepki geldi. Video paylaşan Davutoğlu, "Siz özür dilemek yerine halka tepeden bakan tek mütekebbir bir tavırla sizi eleştirenleri en ağır küfürlerle karşıladınız, hakaretler ettiniz. Bu nasıl helalleşme?" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ağır hasar verdiği Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde incelemelerde bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte konteyner kentte kalan depremzedeleri ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "helalleşme" çıkışı dikkat çekti.

"ADIYAMAN'DAN HELALLİK İSTİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sarsıntıların yıkıcı etkisi, olumsuz hava nedeniyle ilk birkaç gün Adıyaman'da arzu ettiğimiz etkinlikte çalışma yürütemedik. Bunun için helallik istiyorum. Her şeyin farkındayız ve gereğini yaptığımızdan, yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

"SADECE HELALLİK İSTEYİP SORUMLULUKTAN KAÇAMAZSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a muhalefetten peş peşe tepkiler geldi. DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Erdoğan, helalliği kalanlardan değil ihmaliniz yüzünden vefat edenlerden istemeniz gerekiyor. Sadece helallik isteyip sorumluluktan da kaçamazsınız. İlk 48 saatteki gecikmeler nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti?" ifadelerini kullandı.

"BUGÜNÜN VEBALİ, HATALARIN SONUCUNDA SİZİN OMZUNUZDA"

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ise, şunları söyledi: "Biz imar baronlarına savaş açalım derken siz yerel ve ulusal imar baronlarını arkanıza aldınız. İşte bugünün vebali, bu hataların, ihmallerin sonucunda sizin omzunuzda. Helalleşmek güzel bir tabirdir, bizim milletimizin gönlü ganidir. Helalleşir de ama Dicle kenarında bir koyun kaybolsa benden hesabı sorulur diye yola çıkanların, on binlerce insanımız enkaz altında devlet gelir diye beklerken Ankara'da oturmalarının helalleşmesini kimse izah edemez.

"BU NASIL HELALLEŞME?"

Helalleşmek bizde vardır ve milletimizin gönlü ganidir helalleşir de. Ama önce sizin çıkıp milletten özür dilemeniz lazım. Helalleşmek ancak suçu, özrü kabul etmekle olabilir. Siz özür dilemek yerine halka tepeden bakan tek mütekebbir bir tavırla sizi eleştirenleri en ağır küfürlerle karşıladınız, hakaretler ettiniz. Bu nasıl helalleşme? Önce kendi vicdanınızda ve halkın önünde hatalarınızı itiraf edin, kabullenin."

"YAŞANANLARIN BAŞ SORUMLUSU SENSİN"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Biz ilk üç gün yaşananları, kaosu, eksiklikleri söyleyince hakaret ediyordun bugün çıkmış istediklerimizi yapamadık hakkınızı helal edin diyorsun. Yaşananların baş sorumlusu sensin. Hayatını kaybedenlere öbür dünyada, geride kalanlara ise ilk seçimde hesap vereceksin." dedi.