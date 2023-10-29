Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı. Fethiye, Marmaris, Bodrum ve diğer ilçelerde gerçekleştirilen törenlerde, halk oyunları gösterileri, paramotor gösterileri ve ödül törenleri düzenlendi.

Muğla'nın ilçelerinde Cumhuriyet'in 100. yılı törenlerle kutlandı.

Fethiye İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törende, Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş ve Belediye Başkanı Alim Karaca törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

Kutlamalar Türk halk oyunları ekiplerinin yanı sıra Azerbaycan, Ukrayna ve Moldova'dan gelen öğrencilerin hazırladıkları halk oyunları gösterileri ile devam etti.

Törende, Türk Hava Kurumu paramator pilotları gökyüzünde "Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun" yazılı pankart, Türk bayrağı ve Atatürk posteri dalgalandırdı.

Kutlama, tören geçişiyle son buldu.

Marmaris

Resmi kutlama ilçe stadyumunda gerçekleştirildi. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, beraberinde Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski ve Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, törene katılanların ve halkın bayramını kutladı.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından konuşma yapan Kaymakam Nurullah Kaya, geçmişlerinden aldıkları güçle, ezelden ebede büyük umutlar ve emin adımlarla birlik ve beraberlik içerisinde yürüdüklerini söyledi.

İlkokul, ortaokul ve lise okullarından birer öğrenci şiir okudu. Öğrenciler ve sivil toplum kuruluşları halk oyunu gösterileri sundu.

Kutlama tören geçişi ile son buldu.

Bodrum

İlçedeki resmi kutlama programı, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde gerçekleştirildi.

Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, İlçe Garnizon Komutanı Albay Ertan Benli ve Belediye Başkanı Ahmet Aras, törene katılanların bayramını kutladı.

Resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerin verildiği törende, çeşitli gösteriler sunuldu. İlgi gören kutlama programındaki gösteriler beğeniyle izlendi.

Öte yandan ilçedeki birçok ilk ve ortaokul bahçesinde törenler düzenlendi. Törenlerde öğrenciler Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla hazırlıkları gösterileri sahneledi.

Dron ile havadan da görüntülenen gösteriler izleyenlerin beğenisini topladı.

Diğer ilçelerde de Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla törenler düzenlendi.