Üye Girişi
Haberler

Selçuk Özdağ: 2027'de erken seçim olacak

Selçuk Özdağ: 2027'de erken seçim olacak
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, TBMM'nin yeni yasama yılı açılış töreni öncesinde Haberler.com'a konuştu. Türkiye'nin bir erken seçim ihtiyacı olduğunu belirterek "2027'de erken seçim olacak" dedi.

Haberler.com'un TBMM bahçesinden gerçekleştirdiği canlı yayına konuk olan isimler arasında Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ da vardı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Özdağ, muhalefetin TBMM'de çok bir etkisi olmadığını belirterek, erken seçim çağrısında bulundu.

Muhalefete yüklenen Özdağ, "Muhalefetin bugün Meclis'te çıkan hiçbir kanuna kesinlikle dahli olmuyor. Komisyonlardan rahatlıkla geçiyor, geliyor. Ve milletimize sesleniyorum. Bizi ne bekliyor, onları ne bekliyor? Bu 15 ay içinde çıkardıkları bu 70 kanun sizi zengin ettiyse, mutlu ettiyse bunlara oy vermeye devam edin. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde parlamento çok güçlü olacaktı, parlamento milletvekillerinin kanun teklifleriyle yönetilecekti; asla böyle bir şey söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"2027'DE ERKEN SEÇİM OLACAK"

Özdağ açıklamasına şöyle devam etti: "Sayın Erdoğan geçmişte de Sayın Devlet Bahçeli ile beraber seçim olmayacağını söyledi. 15 gün sonra erken seçim kararı almışlardı. Sayın Erdoğan ve arkadaşları kendilerinin lehine ne zaman olacaksa o zaman erken seçim kararı alırlar çünkü kendisi tekrar aday olmak istiyor. Bugün getirmiş oldukları Anayasa değişikliği teklifi de Sayın Erdoğan'ı tekrar aday yapmak adına yapılacak bir anayasa değişikliği teklifidir. Dördüncü kez seçtirmek içindir. %40+1'i oluşturmak için yapılan bir hamledir. Erken seçim olacak ama 2027'de olacak."

"SİYASİ PARTİ KANUNUNA İHYACIMIZ VAR"

Türkiye'nin bir anayasaya ihtiyacı var mı? Var. Ama bu anayasayı bu Meclis yapamaz. Mevcut anayasaya uymayanlar yeni anayasa yapamazlar. Bizim Bakanlara verdiğimiz önerilere cevap verilmiyor. Buna cevap vermemenin cezası müebbet hapistir. Siyasi parti kanununa ihtiyacımız var. Meclis iç tüzüğüne ihtiyacımız var."

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Politika

Selçuk Özdağ Milletvekili Türkiye Muğla

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki 24 beldeye saldıracağını duyurdu

Vuracakları 24 noktayı açıklayıp "Hayatınız için kaçın" dediler

 İsrail, Lübnan'da itidal çağrısı yapan BM Genel Sekreteri'nin ülkeye girişini yasakladı

İsrail onu "istenmeyen adam" ilan etti, ülkeye girişi de artık yasak

 Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş

Türkiye Narin'in katilini ararken aile bireyleri para derdine düşmüş
Sinan Ateş davasında CHP lideri Özel'e hakaret eden sanık duruşma salonundan çıkarıldı

CHP lideri Özel'e "Haysiyetsizsin, kahpe seni" deyince salondan atıldı
500

Yorumlar (1)

Hasan Turk:

Kalmaz cok milletli anayasa rayin oturur lubnan ve avrupaki multecilerde geliyor gorev 2026 da biter secim olur ama adi secim abd erdoganin gorevlerini ekreme devretti tabiki 2071 kadar erdogan kalicak sanan kavim bunu begenmicek....

0
0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Atasözüne göre, yağmurda kadri bilinen hangisidir? Kim Milyoner Olmak İster sorusu! Sandık Kokusu bu akşam var mı? 2 Ekim Sandık Kokusu yeni bölümü yayınlanacak mı? Show Tv yayın akışı! Binbin halka arz! Binbin kaç lot verir? Binbin katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var? Taş Kağıt Makas bu akşam var mı? 2 Ekim Taş Kağıt Makas yeni bölümü yayınlanacak mı? Kanal D yayın akışı! Fenerbahçe Avrupa Lig'inde kaçıncı maçına çıkacak? Fenerbahçe'nin UEFA performansı! Kuruluş Osman bu akşam var mı? 2 Ekim ATV yayın akışı, Kuruluş Osman 165. bölümü yayınlanacak mı? Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Twente Fenerbahçe maçı şifresiz mi? ATA AÖF kayıt yenileme ekranı! AÖF kayıt yenileme başladı mı? ATA AÖF kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır? SON DAKİKA: Borsa neden düşer? 2 Ekim Borsa neden düşüşte? BORSADA SON DURUM! Borsa neden düşüyor? İRAN-İSRAİL SON DURUM! İran İsrail'e neden saldırıyor? İsrail İran'a karşılık verdi mi?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });