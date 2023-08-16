Muğla Büyükşehir Belediyesi, çevreyi korumak için 174 dava açtı

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sit derecelerinin değiştirilerek koyların yapılaşmaya açılması ve çeşitli inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçmek için bugüne kadar toplam 174 dava açtı. Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi ve kıyıları korumak için açtığı davaların sayısı 174'e çıktı. Bu davalardan 24 tanesini Büyükşehir Belediyesi kazandı, karara bağlandı. 36 dava Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı ve bir üst mahkemede devam ediyor. 25 dava ise Büyükşehir aleyhine sonuçlandı. Dünyanın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden birinin Muğla olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaşadıkları şehri korumak ve geleceğe taşımak için yatırımların yanında hukuk mücadelesi de verdiklerini belirtti.

Muğla Büyükşehir Belediyesi, sit derecelerinin değiştirilerek koyların yapılaşmaya açılması ve çeşitli inşaat çalışmalarının yapılmasının önüne geçmek için bugüne kadar toplam 174 dava açtı.

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin çevreyi ve kıyıları korumak için açtığı davaların sayısı 174'e çıktı. Bu davalardan 24 tanesini Büyükşehir Belediyesi kazandı, karara bağlandı. 36 dava Büyükşehir Belediyesi lehine sonuçlandı ve bir üst mahkemede devam ediyor. 25 dava ise Büyükşehir aleyhine sonuçlandı.

Dünyanın ve Türkiye'nin en özel şehirlerinden birinin Muğla olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, yaşadıkları şehri korumak ve geleceğe taşımak için yatırımların yanında hukuk mücadelesi de verdiklerini belirtti. Başkan Gürün, şunları kaydetti:

"Muğla, masmavi kıyıları, yemyeşil ormanları, bereketli toprakları, endemik bitkileri, antik kentleri ve ören yerleri ile dünyanın ve ülkemizin en özel şehirlerinden biri. Özellikle yazın dünyanın çekim merkezi olan, masmavi koylarında birbirinden ünlü isimleri ağırlayan Muğla güzellikleriyle herkesi büyüleyen ve işte bu yüzden korunması gereken bir coğrafyaya sahip. Bu nedenle hem çevreci yatırımlar yapmaya devam ediyor hem de kentimizin doğasının yok olmaması için mücadele ediyoruz."

Hukuk çerçevesinde gerekli tüm adımları attıklarına vurgu yapan Başkan Gürün, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediyesi olarak Muğla'mızı korumak için birçok yenilikçi projeyi hayata geçirdik. Düzenli katı atık tesisleri, deniz araçlarından atık alımı yapan tekneler, modern altyapı, kanalizasyon sistemleri, yenilenebilir enerji ile çalışan tesisler, vahşi depolama alanları rehabilitasyonları, tarımsal üretim için çiftçilere destek, yerel tohum merkezi, toprak analiz laboratuvarı ve daha birçok yenilikçi projeyi bu şehri korumak ve tüm değerleri ile geleceğe taşımak için hayata geçirdik. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken Muğlamızı korumak için büyük bir hukuk mücadelesi de başlattık. TEMA Vakfı'nın verilerine göre de Muğlamızın orman alanlarının yüzde 65'i maden ruhsatlı, kültür varlıklarının yüzde 66'sı, koruma altına alınmış doğal alanların yüzde 55'i yani Muğla'mızın yüzde 60'ı maden ruhsatlı. Bunun yanında Muğlamızın en hassas alanlarının planlama yetkisi ne yazık ki bakanlıklara ait. Oysa yetki yerel yönetimlerde olmalı, denetleme merkezden sıkı bir şekilde yapılmalı. Muğlamızı koruyarak geleceğe taşımak, bizlere emanet edilen bu şehri tertemiz evlatlarımıza miras bırakmak için yatırımlar yanında 174 dava açtık. Her cephede kanunlardan aldığımız yetki ve hemşehrilerimizden aldığımız güçle savaşıyoruz. Muğla hiçbir zaman griyle, betonla anılmayacak, her zaman yeşille mavinin tonlarını coğrafyasında gururla sergileyecek. Muğla tertemiz havası, güzellikleriyle huzur ve mutluluğun şehri olmaya devam edecek."