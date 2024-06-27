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MSB'den "3. Dünya Savaşı" açıklaması: Her türlü senaryoya hazırız

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan geçtiğimiz günlerde katıldığı bir yayında, artan 3. Dünya Savaşı riskine dikkat çekmişti. Fidan'ın sözlerine ilişkin sorulara cevap veren Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, "Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı sonrasında soruları cevaplayan Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın " Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz" sözleri sonrası artan savaş iddialarına da cevap verdi.

Bir risk ihtimalinin olduğunu belirten kaynaklar, "Birinci ve ikinci dünya savaşlarında olduğu gibi topyekûn bir risk var mı derseniz tabii ki bir ihtimal. Biz MSB olarak savunma ve güvenliğimize yönelik değerlendirmelerimizi yapıyor ve güncellenmesi gereken bütün planlarımızı yeni değerlendirmeler ışığında yapıyoruz. En hazırlıklı ülkelerden biri olduğumuzu da rahatlıkla söyleyebiliriz. TSK zaten dinamik bir ordu. Birçok coğrafyada sürekli faaliyetler icra eden bir ordu. Kendi planlarını, kendi lojistiğini test etmiş onaylatmış bir ordu. Dünyanın birçok noktasında barışı destekleme faaliyetleri de yapıyor. Üçüncü dünya savaşı gibi karanlık bir tabloyu başta ülkemiz olmak üzere kimse istemez, ama Ordumuzun da her türlü senaryoya hazır olduğunu belirtmek gerekir" ifadelerini kullandı.

"TSK'NIN SİVİLLERİN YAŞADIĞI MESKUN MAHALLERE GİRMESİ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, Mehmetçiğin Irak'ın kuzeyindeki bazı meskûn mahallerde kontrol noktaları oluşturduğuna dair sosyal medyadaki görüntülerle ilgili soruya şu cevabı verdi: "TSK'nın sivillerin yaşadığı meskun mahallere girmesi, buralarda kontrol noktaları oluşturması söz konusu değildir. Meskûn mahaller ve operasyon alanımıza yakın bölgelerdeki kontrol noktaları Iraklı yerel makamlar tarafından oluşturulmakta ve bu konuda Irak tarafı ile iyi bir koordinasyon yürütülmektedir."

Ayrıca, Irak ile oluşturulacak Ortak Harekat Merkezi ile ilgili son duruma ilişkin de "Teknik çalışmalar devam ediyor. Bir harekât merkezi kurulacak. Detayların belirlenmesine yönelik teknik çalışmalar ve görüşmeler olumlu şekilde devam ediyor" denildi.

"FÖTÜ İLE MÜCADELEMİZ HASSASİYETLE DEVAM EDİYOR"

Son günlerde yapılan FETÖ operasyonlarında bazı muvazzaf askerlerin de gözaltına alınmasıyla ilgili sorulara da cevap veren bakanlık kaynakları, "FETÖ ile mücadelemiz hassasiyetle devam ediyor. Yeni bilgi ve belgeler ışığında bu mücadele sürüyor. Bu sürekliliği olan bir süreç olduğu için nereden bilgi belge gelirse istihbarat birimleri değerlendirmelerinin ardından savcılar harekete geçiyor. TSK FETÖ ile mücadelede en hassas olan kurumlardan biri, çünkü bu durumdan en fazla zarar gören kurum TSK'dır. Bu nedenle yeni bilgi ve belgeler çıktığı müddetçe mücadelemiz de devam edecektir."

BAKAN FİDAN NE DEMİŞTİ?

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, katıldığı bir canlı yayında "3. Dünya Savaşı riski var mı?" sorusuna Gazze ve Ukrayna'daki savaş üzerinden dikkat çeken bir yanıt vermişti: "Böyle bir risk var. Dünya, 3. Dünya Savaşı riskini ciddiye almalı. Biz bunu ciddiye alıyoruz. Gazze'deki katliam, insanlığı ortadan ikiye bölen bir soykırım. Gazze'deki soykırım, insanlığın belli bir noktada odaklandığı, aynı nokta ve frekansa geldiği bir konu. Öte yandan bunun karşısında duran bir yapı var. Bu yapının ayrıca Ukrayna'da devam eden bir sorunsalı var.

Savaş devam ettiği sürece bu risk devam edecek. Bundan kaçış yok. Çünkü her iki taraf da birbirine daha fazla hasar vermek için nitelikli daha farklı silahları, oyun değiştirici daha farklı yöntemleri kullanmak durumunda kalacaklar. Her şey devrede, dolayısıyla proxyler de devreye girdikten sonra bu kıvılcımla başka yerlere sıçrama imkanı var."

Kaynak: Haberler.com / Politika

Milli Savunma Bakanlığı Hakan Fidan Dünya Güvenlik Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (28)

Dağıstan:

Hadi ya ! Bu ekonomiyle mi...

78
128
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VEFA:

Her Türk asker doğar. Her zaman, her yerde göreve hazırız. Bize yanaşmak sıkar biraz!...

135
28
yanıtYanıtla
VEFA:

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK

yanıt46
yanıt16
Kenan Tepretoğlu:

Vefa, bedellilerle, sahte çürük raporlular hastanede mi karıştılar sence, doğum hatası mı ya da :)

yanıt10
yanıt5
VEFA:

Yeni nesle Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi iyi öğretilip, içselleştirilmesi sağlanmalıdır. Yüce Atatürk öyle destansı bir mücadele vermiştir ki, bu mücadeleden çıkan sonuçları da Gençliğe Hitabe olarak bizlere miras bırakmıştır. Allah aşkına, bilseniz bile bir kere daha okuyun!...

yanıt3
yanıt3
İbrahim Üker:

hahahah. neyi hazırmış ? ordusu mu ? içi boşaltılmış ordu mu?

42
105
yanıtYanıtla
ERHAN ÖZDEMİR:

senin için boşsa biz ne yapalım dnglk.

yanıt74
yanıt17
mehmet ozan:

askerlik 18 ay iken diyebilirdim ama 6 aylıktan asker olunmaz

20
21
yanıtYanıtla
Kenan Tepretoğlu:

hazırız tabi di mi, hava filolarımız yüzlerce son nesil 0km uçaklarla dolu, binlerce modern tankımız 0km gıcır gıcır maşallah di mi, ulan 1998 de selanik e kadar 6 saatte giderdik harekat planlarına göre şimdi ege de kafa çıkaramıyoruz, hamaset zamanı değil ayaklarınız yere bassın biraz, 20 yıldır uçak mı aldınız- yaptınız, tank mı, en yenileri 60-70 yaşında, insan gücümüz var eyvallah ta piyade savaşı mı kaldı

11
16
yanıtYanıtla
VEFA:

Tüm gücümüzle olduğu kadar. Olmadığı kader!..

yanıt8
yanıt0
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