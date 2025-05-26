MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke

MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
MİT Başkanı Kalın'dan tarihi mesaj: Türkiye artık akışı izleyen değil, yön veren ülke
Haber Videosu

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin büyük bir prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu belirtti. Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var" dedi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İbn Haldun Üniversitesince (İHÜ) bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve "Geliştiren Kültür ve İklim" temasını konu alan İbn Haldun Akademi'nin son dersini verdi.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

"TÜRKİYE BİR BÜYÜK PRANGADAN DAHA KURTULDU"

Kapanış dersi dolayısıyla Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen öğrenci ve mezunlarla buluşan Kalın, "Terörsüz Türkiye" sürecindeki ilerlemeye vurgu yaptı. Kalın, Türkiye'nin 40 yıldır süren terör sorununun sonuna gelindiğinin altını çizerek, "Terörsüz Türkiye" sürecinin Türkiye'nin bir büyük prangadan daha kurtulma hamlesi olduğunu söyledi.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

"BUGÜN ÖZGÜVENLE DÜNYAYA AÇILIRKEN ÇOK YÖNLÜ KİMLİĞİMİZİ HATIRLAMAMIZ GEREKİYOR"

"Terörsüz Türkiye" süreciyle Türkiye'nin çok daha ileri bir noktaya taşınacağını ve "Terörsüz Türkiye" hedefine adım adım yaklaşıldığını belirten Kalın, "Bugün özgüvenle dünyaya açılırken çok yönlü kimliğimizi hatırlamamız gerekiyor. Nasıl yerli ve milli olmak kendimizi dünyaya kapatmak anlamına gelmiyorsa, dünyaya açılmak demek de kendi özümüzden, köklerimizden, kaynağımızdan vazgeçmek anlamına gelmiyor" ifadelerini kullandı.

"ARTIK TARİHİN AKIŞINI SUYUN KENARINDA İZLEYEN DEĞİL, O AKIŞI ŞEKİLLENDİREN BİR TÜRKİYE VAR"

MİT Başkanı Kalın, yerli ve milli olma vurgusunun, Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerinde durabilmesi için son yıllarda yaptığı en önemli hamlelerden biri olduğunu belirtti. Türkiye'nin bulunduğu konjonktür gereği dış politikada etkin olduğunu aktaran Kalın, Türkiye'nin de yer aldığı bölgede yaşanan gelişmelere dikkati çekti.

MİT Başkanı Kalın: Tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, şekillendiren bir Türkiye var

Kalın, Türkiye'nin ayaklarını sağlam bir zeminde sabitleyip içe kapanmadan, iç dinamizmini kaybetmeden, dünyanın gerçekliğini ve değişimini yakalayabilmesi durumunda geleceğinin çok parlak olduğunu dile getirdi. Bu değişimin, toplumun, zihnin, bireylerin, aydınların, sanatçıların, kanaat önderlerinin katılımı ve katkısıyla bir sonraki aşamaya geçeceğini kaydeden Kalın, "Artık tarihin akışını suyun kenarında izleyen değil, o akışı şekillendiren bir Türkiye var." dedi.

Kaynak: AA / Politika
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi: Sykes-Picot anlaşması Suriye'yi böldü, bir daha yapmayacağız

ABD'li isim Osmanlıyı bölen gizli anlaşma için günah çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahtapotun kolları bir bir deşifre oluyor
500

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıEbu Huzeyfe:

boş laf

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Vah zavallıııı...... "YÖN VEREN ÜLKE", İsrail'in BEN GURİON Havaalanını 1 haftadır "KULLANILMAZ" hale getiren "YEMEN'DEKİ HUSİLER" dir....... Kızıldeniz'deki "KÜFFAR TRAFİĞİNİ" felç eden YEMEN'DEKİ HUSİLER.... Sen ve AKP ise "oturup seyreden" ACİZLER ACİZİSİNİZ !!!...... Millete masal anlatma !!!..... Bu İbrahim Kalın'ın 22-Aralık-2021'de, Ankara'da Saray'da yapılan YAHUDİ DİNİ TÖRENİNDE NE İŞİ VARDI ?...... (İNTERNETTE VİDEOSU VAR.... 22-Aralık-2021'de Ankara'da Saray'da !!!!....)

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıismail Yasin:

Aklımızla oynuyor...

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emeklilerin bayram ikramiyelerinde ödeme tarihleri belli oldu

Bayram ikramiyelerinin ödeneceği tarih belli oldu
Süper Lig'de küme düşen son takım Bodrum FK oldu

Süper Lig'de küme düşen son takım belli oldu
Malta Filistin'i devlet olarak tanıma kararı aldı: Ahlaki bir sorumluluk

Bir ülke daha Filistin'i devlet olarak tanımaya hazırlanıyor
Gazeteci Sinan Burhan: Bayramdan önce 35 bin mahkum evlerine dönecek

Bayramdan önce af mı geliyor? Canlı yayında bomba kulis
İlk şampiyonluğa damga vurmuştu! Nusret bir kez daha Fenerbahçe'nin kupa töreninde

Kupa töreninde tanıdık isim! Bu kez Ali Koç'la poz verdi
Adana'da kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı! 5 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil refüje asılı kaldı
Muharrem İnce'den dikkat çeken 3. yol mesajı

CHP'ye destek sözü veren Muharrem İnce'den sürpriz çağrı
Ebru Yaşar, yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu

Yüz binlerce Galatasaray taraftarını ''Affet'' ile coşturdu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.