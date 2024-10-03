Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile Görüştü

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel ile görüştü.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'ya ziyaret gerçekleştiren KKTC Başbakanı Sayın Ünal Üstel ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi" denildi.