Milli Savunma Bakanı Güler: İsveç, taahhütlerini yerine getirirse NATO üyesi olabilir

p>Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Brüksel'de NATO Karargahı'ndaki görüşmelerine ilişkin, "İkili görüşmelerimizde, NATO'nun 'Açık Kapı Politikası'nı desteklediğimizi ve İsveç'in de Üçlü Muhtıra'da kayıtlı taahhütlerini somut şekilde yerine getirmesi halinde Finlandiya gibi NATO üyesi...