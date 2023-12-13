MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdükleri terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşadıklarını belirterek, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Güler: Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir

MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdükleri terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşadıklarını belirterek, "Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, TBMM Genel Kurulu'nda, bakanlığının 2024 Yılı Bütçesi üzerine sunum yaptı. Bakan Güler, belirsizlik ve öngörülemezliğin hakim olduğu bu değişken güvenlik ortamı nedeniyle; konvansiyonel tehdit, siber saldırılar ve nükleer riskte artış gözlemlendiğine dikkat çekti.

TERÖRLE MÜCADELE

Bakan Güler, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük, sosyal medya platformlarında servis edilen görüntülerin, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmadığına dikkat çekerek, "Bu görüntülerden bazıları, servis edilerek maalesef çeşitli maksatlarla kullanılmaktadır. Kimsenin şüphesi olmasın ki, 'Hudutlarımızı namusu bilen' Mehmetçik, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hudutlarımızda büyük bir özveri ve başarıyla görevlerini yerine getirecektir" dedi

'TERÖRLE MÜCADELEDE EN BAŞARILI DÖNEMİ YAŞIYORUZ'

Bakan Güler, Türkiye'nin terörle mücadelesine değinerek, "Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürdüğümüz terörle mücadelede en başarılı dönemi yaşıyoruz. İicra ettiğimiz Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı ile Pençe Serisi Harekatları ve diğer operasyonlar ile bölücü terör örgütü yurt içinde bitme noktasına gelirken, sınır ötesinden Türkiye'ye yönelik saldırılar da bertaraf edilmiş, sınırlarımızda kurulmak istenen terör koridoru parçalanmıştır" diye konuştu.

'TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SURİYE VE IRAK'TAKİ TÜM UNSURLARI MEŞRU HEDEFİMİZ'

Bakan Güler yapılan operasyonlara ilişkin şu verileri paylaştı:

"Bu yılın başından itibaren 2 bin 67 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Suriye ve Irak'taki tüm operasyonlarımız; Birleşmiş Milletler Antlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda, komşularımızın egemenlik haklarına ve toprak bütünlüğüne saygılı olarak gerçekleştirilmektedir. Operasyonların planlanması ve icrasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmaktadır. Bu çerçevede, ülkemize ve aziz milletimize tehdit oluşturan PKK/KCK, PYD/YPG ve DEAŞ terör örgütünün Suriye ve Irak'taki tüm unsurları ise meşru hedefimizdir. Bundan sonra da ülkemizin meşru çıkarlarını korumaya ve güvenliğini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri, tereddütsüz ve tavizsiz bir şekilde kararlılıkla uygulayacağız."

'YÜNANİSTAN İLE İLİŞKİLERDE OLUMLU BİR DÖNEM YAŞIYORUZ'

Bakan Güler, Türkiye'de meydana gelen büyük deprem felaketi sonrası yapılan ziyaret ve görüşmeler sonucunda, Yunanistan ile ilişkilerde olumlu bir dönem yaşandığına vurgu yaparak, "Yunanistan ile gelişen bu olumlu havanın devamına yönelik gayretlerimizi, üst düzey görüşmeler ve icra ettiğimiz toplantılarla sürdürmekteyiz. Amacımız; Ege ve Doğu Akdeniz'deki sorunlarımızı uluslararası hukuka, iyi komşuluk ilişkilerine ve müttefiklik ruhuna uygun bir şekilde çözüme kavuşturmaktır" diye konuştu.

'KIBRIS SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ'

Kıbrıs konusuna değinen Bakan Güler, "Artık tek ve kesin çözüm, uluslararası kamuoyunda da açıkça dile getirilmeye başladığı gibi Ada'da iki ayrı devlet, iki ayrı halk olduğu gerçeğiyle hareket etmektedir. Kıbrıs Meselesinin, Kıbrıs Türk halkının meşru çıkarlarını ve güvenliğini teminat altına alacak şekilde bir an önce çözüme kavuşturulması, bizim için önceliklidir" değerlendirmesinde bulundu.

'AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN ARASINDA KALICI BARIŞ İÇİN ONEMLİ BİR FIRSAT'

Bakan Güler, Azerbaycan ve Ermenistan arasında, kalıcı barışın tesis edilmesine yönelik önemli bir fırsat kapısının açıldığını belirterek, "Ermenistan'ın da bunun bilincinde olarak hareket etmesi; başkalarıyla değil, komşularıyla iş birliğine yönelik bir tutum sergilemesi samimi temennimizdir" dedi.

'TEK VE BİRLEŞİK LİBYA'

Bölgede barış ve istikrara önemli bir katkı sağlarken; Libya ordusuna da eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Bakan Güler, "Türkiye olarak en başından beri amacımız; toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış, huzur ve istikrar içerisinde yaşayan Tek ve Birleşik Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır" diye konuştu.

'TÜRKİYE'NİN NATO'YA KATKISI YÜKSEK SEVİYEDE DEVAM EDECEK'

Türkiye'nin, NATO'ya katkılarının yüksek seviyede devam edeceğini aktaran Bakan Güler, "Balkanlar'daki en büyük NATO misyonu olan Kosova Gücü (KFOR) Komutanlığını 10 Ekim'de devraldık ve bu görevi başarıyla sürdürüyoruz. KFOR Komutanlığının yanı sıra bu yıl NATO Mukabele Kuvveti Deniz Unsur Komutanlığı görevini üstlenirken, 3'üncü Kolordumuz da halen NATO Muharip Kolordu Karargahı görevini yürütmektedir. Ayrıca Hava Kuvvetleri unsurlarımız, NATO Hava Polisliği Görevleri kapsamında 1 Aralık'ta Romanya'da konuşlanmış olup 4 ay süreyle bölgede görev yapacaktır" açıklamasında bulundu.

'FETÖ İLE MÜCADELEYE DEVAM'

Bakan Güler FETÖ terör örgütüne yönelik yapılan mücadeleye ilişkin, "FETÖ ile mücadelemiz de amansız bir şekilde sürdürülmektedir. Bu kapsamda 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminden itibaren FETÖ bağlantısı nedeniyle Türk Silahlı Kuvvetlerinden 23 bin 971 şahıs ihraç edilmiştir" dedi.

'BAKALIĞIN FAALİYETLERİ'

Bakan Güler, bakanlığının diğer faaliyetlerine ilişkin de şu bilgeleri paylaştı:

"İki hafta sonra 27 Aralık tarihinde, Milli Muharip uçağı Kaan'ın ilk uçuşuna şahitlik edecek olmanın heyecanı içerisindeyiz. Bundan sonra da, büyük ve güçlü Türkiye'nin yolunun ekonomik ve teknolojik bağımsızlıktan geçtiğinin bilinciyle yerli ve milli savunma sanayimizi, daha üst seviyelere taşımak için var gücümüzle çalışacak; ilgili kurum ve kuruluşlarımıza desteğimizi sürdüreceğiz. Bakanlığımıza bağlı Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz ve ASFAT da hayata geçirdikleri yerli-milli projeleri ve yatırımları ile gücümüze güç katmaktadırlar."

'FİLİSTİN'E YAPILAN YARDIMLAR'

Bakan Güler, bakanlığın Filistin ve Gazze için yaptığı yardımlara ilişkin, "Gazze için ülkemizin gönderdiği insani yardımlar da Mısır'a ulaştırılmaktadır. Bu kapsamda bugüne kadar, Hava Kuvvetlerimize ait 12 uçakla, 225 tondan fazla sağlık ve insani yardım malzemesi bölgeye ulaştırılmıştır. 2 sivil gemi ile de 2 bin 162 ton yardım malzemesi taşınmıştır. Yine, çoğunluğu acil tedaviye ihtiyaç duyan Gazzeli kardeşlerimizden, askeri uçaklarımızla Türkiye'ye getirilen hasta sayısı 317'ye ulaşmıştır" bilgisini paylaştı.

'BEDELLİ ASKERLİK'

Bakan Güler, bedelli askerlikle ilgili son verileri paylaşarak, "Asker alma faaliyetlerimiz ise 2019 yılında yürürlüğe konulan Kanun çerçevesinde sürdürülmektedir. Söz konusu Kanun hükümlerinden, yürürlüğe girmesinden bugüne kadar, sadece bedelli askerlik uygulamasından 626 bin 46 kişi istifade etmiştir" dedi.

Bakan Güler, bakanlığının ve bağlı kuruluşlarının bütçesinin 440 milyar 496 milyon 960 bin TL olduğunu söyledi.