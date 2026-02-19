Milli Eğitim Bakanı Tekin, Erzurum'da şehit aileleri ve gazilerle buluştu, ilk iftarını öğrencilerle açtı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Erzurum'da şehit aileleri ve gazilerle bir araya geldi, Ramazan'ın ilk iftarını öğrencilerle birlikte yaptı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, şehit aileleri ve gaziler için düzenlenen iftar yemeğine katıldı. 'Şehit Yakınlarımız ve Gazilerimizle Büyük Aile Sofrası' iftar programında konuşan Bakan Tekin, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti, dünyanın en köklü devlet geleneğine sahip devletlerinden bir tanesi. Allah'a çok şükür devletsiz hiçbir dönemimiz olmadı. Her dönem devletimiz çağının en güçlü, medeniyet inşa eden devletlerinden birisi oldu. Bunu nasıl başarıyoruz? Bunu nasıl başardık? Çünkü biz bu gelenekte çocuklarımıza, gençlerimize doğdukları andan itibaren devlet, devlet geleneği, atalara, dedelere ve kültüre, geleneğe saygı bu ülkeyi bize vatan kılan büyüklerimize atalarımıza saygı göstermeyi, onların emanetine canımız pahasına sahip çıkmayı öğrettiğimiz için güçlü bir devlet geleneğine sahibiz. Bu kültürü bugünkü çocuklardan gelecek kuşaklara aksettiren, gelecek kuşaklara kadar taşıyan çok güzel bir toplumsal yapımız, toplumsal miras sistemimiz olduğu için çok güçlüyüz ve bunu yaparken gücü de sizden alıyoruz. Bu salonda, bugün burada bulunan kişilerin annelerinin, babalarının, kardeşlerinin, çocuklarının bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olmalarından alıyoruz" diye konuştu.

"Bana düşen görevi yapacağım"

Bakan Tekin, çocukların şuurlu bir biçimde yetişmesinin kendi görevi olduğunu ifade ederek, "Milli Eğitim Bakanı olarak bir hemşeriniz olarak bana düşen görev, bana düşen en önemli görev bu geleneği bu sahip çıkma arzusunu şehidine, gazisine, onların mirasına sahip çıkmak bilincini gelecek kuşaklara aksettirmek çocuklarımızın bu anlamda şuurlu bir biçimde yetişmesini sağlamak. Bunu yapmak için de bu kardeşiniz gece gündüz çalışıyor. Programlarımızı, müfredatlarımızı değiştirdik. Müfredatımızın içerisinde her dersin müfredatına, bu konudan mutlaka çocuklarımıza şuur kazandıracak bir şeyler koymaya çalıştık " şeklinde konuştu.

İlk iftarı öğrencilerle yaptı

Bakan Tekin, onbir ayın sultanı mübarek Ramazan'ın ilk iftarını Şehit Hasan Yılmaz Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gençlerle birlikte yaptıklarını belirterek, "Orucumuzu öğrencilerimizle birlikte açtık, hasbihal ettik, gelecek planlarını kendilerinden dinledik ve bizlere yönelttikleri soruları cevapladık. Biliyoruz ki gençlerimiz, ülkemizin daha müreffeh ve daha güçlü yarınlarının teminatıdır. Gençliğe olan güvenimiz sonsuz. Onları her alanda desteklemeye ve en mücehhez şekilde geleceğe hazırlamaya kararlılıkla devam edeceğiz. Bu vesileyle kıymetli öğrencilerime başarılar diliyorum" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı