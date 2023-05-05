Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Gölköy'de konuştu

'DÜN TÜM HAKLARI GASP EDENLER, BUGÜN HAK VEREMEZLER'

Ordu'nun Ulubey ilçesinden Gölköy ilçesine geçen Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, burada esnaf ve halkla bir araya geldi. Daha sonra AK Parti Gölköy İlçe Başkanlığı Seçim Koordinasyon Merkezi'nde partililerine hitap eden Özer, "Son 20 yıl, hizmet şölenine döndü; eğitimde, ulaştırmada, sağlıkta, altyapıda, enerjide, savunma sanayinde her alanda ve hiçbir ilçe, bölge ayrımı yapılmaksızın vatandaşın yaşamış olduğu her noktaya hizmet götürüldü. Şimdi panolarda, farklı yerlerde bazı söylemler görüyoruz. Diyorlar ki; Türkiye hakkını alacak. O zaman 20 yıl geriye gitmemiz gerekiyor. Eğitimde neredeydik, nereye geldik. Sağlıkta neredeydik, nereye geldik. Ulaştırmada, altyapıda, yollarda neredeydik, nereye geldik. Savunma sanayindeki neredeydik, nereye geldik diye bir bakmamız lazım. Vicdanı olan bir insan tüm alanlarda Türkiye'nin birinci yüzyılının tüm gecikmelerinin telafi edildiğini görür. Dün tüm hakları gasp edenler, bugün hak veremezler. Dün vatandaşımızın hizmetten nasibini almaması için elinden yapanlar, bugün çözüm diye ortaya çıkamazlar. Çünkü bu sözü söyleyebilmeleri için öncelikle emeğe saygıları olması lazım. Yapılanlara saygıları olması lazım" dedi.

Özer, buradaki konuşmasının ardından ilçedeki bir tekstil fabrikasında işçilerle bir araya geldi.