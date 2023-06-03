Milletvekillerinin yemin işlemi tamamlandı

TBMM Genel Kurulu'nda 28. Dönem milletvekillerinin yemin töreni tamamlandı. Bazı milletvekilleri yemin metnini yanlış okudukları için tekrar okudular. TBMM geçici Başkanı Devlet Bahçeli ziyaretçileri alkış konusunda uyardı. Toplam 13 bin ziyaretçi TBMM'yi ziyaret etti.