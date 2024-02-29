Üye Girişi
Haberler

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini kabul etti

Güncelleme:

AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini TBMM kabul etti.

Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini TBMM kabul etti.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından organize edilen program çerçevesinde genç hukukçular ile TBMM'de bir araya geldiklerini ifade den AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, "Gazi Meclisimizde, geleceğin umudu Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerimizle Erzurum Milletvekilimiz Abdurrahim Fırat ile birlikte bir araya geldik. Bu buluşma, hem tarihi mekanın ruhunu hem de geleceğimizin parlak yüzlerini bir araya getirdi. Öğrencilerimizin azmi ve vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere olan inancının bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Milletvekili Öz, genç hukukçular ile adaletin tesisi ve toplumsal barışın korunması yolunda üstlenecekleri rolü konuştuklarını ifade ederek, "Onların bu bilinçle yetişmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunacaktır. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ışığında, gençlerimizin adalet ve eşitliği her daim yücelteceğine olan inancımız tamdır. Gazi Meclisimizde gerçekleşen bu buluşma, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi yeniden teyit etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimizle el ele vererek, adaletli, demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini kabulde yaptığı açıklamada, " Gazi Meclisimizde Erzurum Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz ile birlikte Atatürk Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerini ağırladık. Öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevap verirken, onların da ileriye dönük planlarını dinledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Gençlerimizin heyecanı, azmi ve çalışkanlığı sayesinde Türkiye'miz hukuk, adalet, demokrasi ve kalkınmada hak ettiği noktaya gelecektir." diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Atatürk Üniversitesi Abdurrahim Fırat Hukuk Fakültesi Mehmet Emin Öz AK Parti Erzurum Politika Haberler

Bakmadan Geçme

Memduh Büyükkılıç kimdir? AK Parti Kayseri Belediye Başkan adayı Memduh Büyükkılıç kaç yaşında, nereli? Tahsin Babaş kimdir? AK Parti Kastamonu Belediye Başkan adayı Tahsin Babaş kaç yaşında, nereli? Can Ilgaz kimdir, öldü mü? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu Can Ilgaz neden öldü, kaç yaşında? Vedat Özdemiroğlu'nun oğlu neden öldü? Can Ilgaz'ın hastalığı nedir? YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Sonuç görüntüleme ekranı! Mevlüt Akgün kimdir? AK Parti Karaman Belediye Başkan adayı Mevlüt Akgün kaç yaşında, nereli? DEM Parti Trabzon Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Trabzon adayı Leyla Üzüm ve Samedin Gündoğan kimdir? Ülkü Öcal kimdir? AK Parti Iğdır Belediye Başkan adayı Ülkü Öcal kaç yaşında, nereli? Mehmet Halis Bilden kimdir? AKP Diyarbakır Belediye Başkan adayı Mehmet Halis Bilden kaç yaşında, nereli? MECLİS NE ZAMAN AÇILACAK 2024? TBMM hangi gün açılıyor? Mehmet Şimşek kimdir? AK Parti Burdur Belediye Başkan adayı Mehmet Şimşek kaç yaşında, nereli? DEM Parti Tokat Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tokat adayı Dilber Demir ve Reşat Yıldız kimdir? KIZILCIK ŞERBETİ 53. BÖLÜM SON FRAGMAN İZLE! Alev çocuğu doğuracak mı? Fatih Doğa'ya geri dönecek mi? Meclis tatile girdi mi? TBMM ne zaman tatile giriyor, ne zaman kapanır? DEM Parti Tekirdağ Belediye Başkan adayı kim? DEM Parti Tekirdağ adayı Müselma Keskintürk ve Sadi Özdemir kimdir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title