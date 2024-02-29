AK Parti Erzurum Milletvekilleri Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini kabul etti

Ak Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz ve Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini TBMM kabul etti.

Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdeal Hukuk Kulübü tarafından organize edilen program çerçevesinde genç hukukçular ile TBMM'de bir araya geldiklerini ifade den AK Parti Erzurum Milletvekilleri Mehmet Emin Öz, "Gazi Meclisimizde, geleceğin umudu Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerimizle Erzurum Milletvekilimiz Abdurrahim Fırat ile birlikte bir araya geldik. Bu buluşma, hem tarihi mekanın ruhunu hem de geleceğimizin parlak yüzlerini bir araya getirdi. Öğrencilerimizin azmi ve vizyonu, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere olan inancının bir yansımasıdır." şeklinde konuştu.

Milletvekili Öz, genç hukukçular ile adaletin tesisi ve toplumsal barışın korunması yolunda üstlenecekleri rolü konuştuklarını ifade ederek, "Onların bu bilinçle yetişmesi, Sayın Cumhurbaşkanımızın da vurguladığı gibi, ülkemizin aydınlık geleceğine katkıda bulunacaktır. Atatürk'ün "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" ilkesi ışığında, gençlerimizin adalet ve eşitliği her daim yücelteceğine olan inancımız tamdır. Gazi Meclisimizde gerçekleşen bu buluşma, geleceğe dair umutlarımızı ve hedeflerimizi yeniden teyit etti. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, gençlerimizle el ele vererek, adaletli, demokratik ve kalkınmış bir Türkiye hedefimize doğru emin adımlarla ilerliyoruz." dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat, Atatürk Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencilerini kabulde yaptığı açıklamada, " Gazi Meclisimizde Erzurum Milletvekilimiz Mehmet Emin Öz ile birlikte Atatürk Üniversitesi İdeal Hukuk Kulübü öğrencilerini ağırladık. Öğrencilerimizin merak ettiği sorulara cevap verirken, onların da ileriye dönük planlarını dinledik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; Gençlerimizin heyecanı, azmi ve çalışkanlığı sayesinde Türkiye'miz hukuk, adalet, demokrasi ve kalkınmada hak ettiği noktaya gelecektir." diye konuştu. - ERZURUM