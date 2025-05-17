Milletvekili Köse: "Antalya artık idari davalar için Konya'ya gitmeyecek"

Milletvekili Köse: 'Antalya artık idari davalar için Konya'ya gitmeyecek'
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Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. AK Parti Antalya Milletvekili Avukat Mustafa Köse, "Bölge İdare Mahkemesi artık Antalya'da olacak, hemşehrilerimiz Konya'ya gitmek zorunda kalmayacak. Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararıyla Antalya, Diyarbakır ve Kayseri'de yeni Bölge İdare Mahkemeleri kurulmasına karar verildi. Böylece Türkiye genelindeki Bölge İdare Mahkemesi sayısı 9'dan 12'ye yükseldi. Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin yargı çevresi Antalya, Burdur ve Isparta olarak belirlendi. Yeni kurulacak mahkemede; Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Başkanlar Kurulu, 8 İdari Dava Dairesi, 1 Vergi Dava Dairesi ve Adalet Komisyonu yer alacak.

"Bundan böyle artık avukatlarımız ve hemşehrilerimiz"

Kararla ilgili açıklama yapan AK Parti Antalya Milletvekili Mustafa Köse, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleri, Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'un organizasyonuyla Antalya Bölge İdare Mahkemesi kurulması kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bundan böyle artık avukatlarımız ve hemşehrilerimiz, Bölge İdare Mahkemesi'ndeki davalar ve işlemler için Konya'ya gitmek zorunda kalmayacak" dedi.

"Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin hayırlı olmasını diliyoruz"

Köse, uzun süredir mücadele ettikleri bu gelişmenin hem hukuk camiası hem de vatandaşlar açısından büyük bir kazanım olduğuna dikkat çekerek, "Burdur ve Isparta'nın da bağlı olacağı Antalya Bölge İdare Mahkemesi'nin hayırlı olmasını diliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. Diyarbakır ve Kayseri'de de kurulacak yeni Bölge İdare Mahkemeleriyle birlikte, Türkiye'de idari ve vergi yargılamalarının daha kısa sürede sonuçlanması ve bölgesel erişimin kolaylaşması hedefleniyor. Ayrıca Diyarbakır'da 2. Vergi Mahkemesi de kuruldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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