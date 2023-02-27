Milletvekili Kavuncu: 'Hiçbir vatandaşımızı çaresiz bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa edeceğiz'

Çorum İnsani Değerler Platformu öncülüğünde, kentte yerel ve ulusal alanda faaliyet gösteren STK'ların temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz ve açıkta bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa ve ihya edeceğiz" dedi.

Çorum İnsani Değerler Platformu öncülüğünde, kentte yerel ve ulusal alanda faaliyet gösteren STK'ların temsilcileriyle bir araya gelen AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, "Hiçbir vatandaşımızı çaresiz ve açıkta bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa ve ihya edeceğiz" dedi.

Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, Çorum İnsani Değerler Platformu öncülüğünde kentte yerel ve ulusal alanda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Çorum'daki sivil toplum kuruluşlarının (STK) çalışmaları hakkında platform dönem sözcüsü Nejat Yazıcı sunum yaptı. Sunumun ardından, platformu üyeleri bundan sonraki süreçte depremzedeler için yapılabilecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından depremin yıktığı Hatay'da görevlendirilen Milletvekili Kavuncu, afet bölgesinde yaşananlar ve yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Afetin enerji yoğunluğunun dünya tarihinde yaşanan en büyük depremler ve felaketlerden katbekat daha büyük olduğunu dile getiren Kavuncu, "Asrın felaketi bu depremler; Hiroşima'ya atılan atom bombasının yaklaşık 'iki bin' katı enerji yoğunluğundadır. 30 katrilyon enerji yoğunluğu ile dünyada benzeri olmayan, 400 kilometre uzunluğunda 110 bin metrekare çapında alanda etkili olan depremlerden 11 vilayetimiz, 116 ilçemiz, 141 beldemiz ve 4 bin 962 köyü kapsayan çok geniş bir alanı etkilemiştir. Doğrudan 13,5 milyon dolaylı 20 milyon insanımızın etkilendiği deprem, Gölcük depreminin 10 katı büyüklüğünde" diye konuştu.

"Devlet, milletinin yanında"

Afet bölgelerinde depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan riyasetinde tüm bakanların ve AK Parti milletvekillerinin tamamının yanında 38 vali, 160 mülki idare amiri, 19 AFAD üst yöneticisi ile 68 il müdürü görevlendirilirken, yaklaşık 250 bin kamu görevlisinin deprem bölgesindeki çalışmalara katıldığını açıklayan Kavuncu; arama-kurtarma çalışmalarında 35 binin üzerinde uzman personelin görev yaptığını açıkladı. Tüm kurum ve kuruluşlar gibi belediyeler, STK'lar ve yardım kuruluşlarının da bölgede olduğunu dile getiren Kavuncu, acil ihtiyaçların giderilmesinin ardından barınma, yiyecek ve giyecek temini, altyapı, temizlik alanlarındaki çalışmalar aralıksız sürdürüldüğünün altını çizdi.

"AFAD, deprem bölgesinde 329 bin çadır kurdu"

Deprem sonrası durum hakkında da açıklamada bulunan Milletvekili Kavuncu, "Kahramanmaraş merkezli depremlerde bugün itibarıyla 44 bin 218 kişi hayatını kaybetmiştir. Enkaz altından kurtarılan kişi sayısı 114 bin 834'ü bulmuştur. 110 bin yaralımızın tedavisine sağlık kuruluşlarımızda devam edilmektedir. Bölgeden 450 bin vatandaşımız tahliye edilmiştir. 1 milyon 750 bin vatandaşımızın barınma ihtiyacı giderilmiştir. AFAD, 10 ilimizde 329 bin 382 çadırın kurulumunu tamamlamıştır. 100 bin konteyner kurulumu da hızlı bir şekilde devam etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Hazineden 100 milyar lira tahsis edildi"

"Bölgede yürütülecek çalışmalar için 100 milyar liralık bütçe hazineden tahsis edilmiştir" diyen Kavuncu, "335 bin 956 depremzede ailenin hesabına 10'ar bin TL yatırılmıştır. 30 bin eşya, 15 bin taşınma yardımı yanında; ağır hasarlı ev sahibine 13 bin, ağır hasarlı evdeki kiracıya 5 bin, orta hasarlı ev sahibine 5 bin, orta hasarlı evdeki kiracıya 3 bin lira nakdi yardım yapılmaktadır. Vefat edenlerin yakınlarına 100'er bin lira nakdi destek verilecektir" şeklinde konuştu.

"Yıkılan binaların yüzde 97'si 1999 yılı öncesine ait"

Deprem bölgesindeki hasar tespit çalışmaları ve yeni yapılacak TOKİ evleri hakkında da açıklamada bulunan Kavuncu, şunları kaydetti:

"Hasar tespit çalışmaları 11 ilde 7 bin 300 personelle eş zamanlı yürütülmektedir. 164 bin 29 binada yer alan 518 bin 754 bağımsız bölümün yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edilmiştir. Yıkılan binaların yüzde 97'si 1999 yılı öncesine aittir. TOKİ'nin yaptığı hiçbir bina bu depremlerden zarar görmemiştir. Hasar tespiti bugün itibarıyla Türkiye genelinde yüzde 80 seviyelerine gelmiştir. Deprem bölgesinde 200 bin konut ve 70 bin köy evinin inşasına Mart ayında başlanacak. Ancak Nurdağı ve İslahiye ilçelerimizde depremzede kardeşlerimiz için ilk etapta yapılacak 855 konut için ilk kazma vuruldu. Bizi biz yapan tüm STK'larımıza, yardım kuruluşlarımıza, gönüllülerimize, gece gündüz, sıcak soğuk, yakın uzak demeden yardıma koşan güzel insanlarımıza müteşekkiriz, minnettarız. Aziz, necip, yardımsever milletimizi, STK'larımızı, yaralarımızı sarmak amacıyla gerçekleştirdikleri fedakarca hizmetleri nedeniyle tebrik ve teşekkür ediyorum. Her türlü imkanı depremzedelerimiz için seferber eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğindeki güçlü devletimizle; dayanışmada, yardımlaşmada tüm dünyaya örnek olan necip milletimizle, zor gün dostlarımızla hep birlikte el ele bu felaketin açtığı yaraları da en kısa sürede saracağız. Hiçbir vatandaşımızı çaresiz ve açıkta bırakmadan deprem bölgelerimizi tekrar inşa ve ihya edeceğiz. 85 milyon tek yürek olmuş Türkiye olarak büyük hedef ve vizyonlarımıza ulaşacağız inşallah. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Zira milli ve manevi duygularla yoğrulmuş asil milletimizin üstesinden gelemeyeceği hiçbir zorluk yoktur." - ÇORUM