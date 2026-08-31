Karaman'dan Üzümlü Kaymakamı Hökelekli'ye ziyaret ve toprak kayması değerlendirmesi

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman, Üzümlü ilçesine yeni atanan Kaymakam Hacıosman Hökelekli'yi ziyaret ederek, ilçede meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği bölgeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Karaman, Kaymakam Hökelekli'ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette Hökelekli'ye yeni görevinde başarı dileyen Karaman, Üzümlü ve ilçe sakinleri için hayırlı hizmetlerde bulunması temennisini iletti.

Görüşmede ayrıca, Üzümlü'de meydana gelen toprak kayması nedeniyle vatandaşların tahliye edildiği bölgedeki son durum ele alındı.

Karaman, konunun hassasiyetini AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ile de görüştüklerini belirterek, sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Önümüzdeki günlerde uzman teknik bilirkişiler ve yetkili ekiplerin bölgeye gelerek gerekli incelemeleri yapmasının planlandığını aktaran Karaman, vatandaşların can güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Karaman, toprak kaymasıyla ilgili sürecin bilimsel veriler doğrultusunda ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için ilgili kurumlarla birlikte çalışmaların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı