Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi
Çorum'da bir caminin hoparlörlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" parçası çalındı. Caminin minaresinden çevreye yayılan şarkı sesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, müziğin hoparlörlerden neden ve nasıl çalındığı henüz bilinmiyor.
Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir caminin hoparlörlerinden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.
CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ŞARKI SESİ YÜKSELDİ
Caminin hoparlörlerinden bir süre boyunca şarkının duyulduğu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde caminin minaresinden çevreye yayılan müzik sesi duyuldu.
AÇIKLAMA BEKLENİYOR
Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.