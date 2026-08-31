Haberler

Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi

Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi Haber Videosunu İzle
Çorum'da camiden yükselen şarkı şaşkına çevirdi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çorum'da bir caminin hoparlörlerinden dünyaca ünlü şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" parçası çalındı. Caminin minaresinden çevreye yayılan şarkı sesi cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, müziğin hoparlörlerden neden ve nasıl çalındığı henüz bilinmiyor.

Çorum'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Kentte bulunan bir caminin hoparlörlerinden ABD'li şarkıcı Lana Del Rey'in "Summertime Sadness" isimli parçası çalındı.

CAMİ HOPARLÖRLERİNDEN ŞARKI SESİ YÜKSELDİ

Caminin hoparlörlerinden bir süre boyunca şarkının duyulduğu anlar çevrede bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde caminin minaresinden çevreye yayılan müzik sesi duyuldu.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Şarkının cami hoparlörlerinden neden ve nasıl çalındığına ilişkin ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Vatandaşlar yaptıkları paylaşımlarla yetkililerden konuyla ilgili açıklama beklediklerini ifade etti.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Türkiye'nin S-400'leri için Mısır iddiası! Yunanistan alarma geçti

Atina'nın uykularını kaçıran Türkiye iddiası: Tüm dengeler değişecek
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

30 Ağustos töreninde protokol krizi! Belediye başkanı ile Valilik Protokol Müdürü herkesin önünde birbirine girdi

Törende ön koltuk krizi: Başkan ile Protokol Müdürü birbirine girdi!
Bakan Şimşek’in acı günü: Spor salonundaki yangın faciasında yeğenini kaybetti

Spor salonundaki yangın faciasında en yakınlarından birini kaybetti
Alacak verecek kavgası kanlı bitti: Milli antrenör Funda Bakış hayatını kaybetti

Daha nice şampiyonlar yetiştirecekti! Alacak kavgası canından etti
Kardeşinin düğününe katılmayan Burak Özçivit eleştiriler üzerine fena patladı: Bizi rahat bırakın

Kardeşinin düğününe katılmamıştı: Eleştirilince fena patladı

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu

10 gün önce ''Takımdan gönderilsin'' deniliyordu! İki maçtır takımın yıldızı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılan atamalar Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bir bakanlık ve iki kurumda kritik atamalar
Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor

Yılların acımasızlığı... Efsane isim artık bastonla bile zor yürüyor