Milletvekili Hatipoğlu, Görev Süresi Tamamlayan İlçe Başkanlarıyla Bir Araya Geldi

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanı Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanı Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldi.

Milletvekili Hatipoğlu'nun konuyla ilgili sosyal medya paylaşımında, "Bir dava, dünün alın teriyle, bugünün azmiyle ve yarına taşınan vefayla yaşar. Bu anlayışla, görev sürelerini tamamlayan Odunpazarı İlçe Başkanımız Engin Vural ve Tepebaşı İlçe Başkanımız Muhammed Ali Kaya ile bir araya geldik. Emekleri, gayretleri ve dava bilinciyle verdikleri katkılar için kendilerine gönülden teşekkür ediyorum" ifadeleri yer aldı. - ESKİŞEHİR