AK Parti Milletvekili Mustafa Alkayış, Adıyaman'daki depremzedelerin mağdur edilmeyeceğini vurguladı

Ak Parti Adıyaman Milletvekili Mustafa Alkayış, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, depremzedelerin mağdur edilmeyeceğinin altını çizdi.

Milletvekili Mustafa Alkayış, AK Parti gurubu adına söz alarak konuştuğu meclis genel kurulunda, Adıyaman'ın içinde bulunduğu durumu dile getirdi.

Milletvekili Alkayış, "Adıyaman'ımız, 6 Şubat depremlerinin etkisini en çok hisseden, can ve mal kayıplarını en yüksek düzeyde yaşayan illerden biridir. Şartlar ne kadar ağır olursa olsun, AK Parti Hükümetimiz, depremin yaralarını sarmak adına büyük bir gayret göstermiştir, göstermeye de devam etmektedir. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden Adıyaman Milletvekilimiz Yakup Taş'ı ve tüm deprem şehitlerini rahmetle anıyorum. Asrın felaketinin yaşandığı 6 Şubat tarihinden bu yana, arama kurtarma faaliyetlerinden afetzedelerimizin deprem bölgesinden nakline, enkaz kaldırma süreçlerinden çadır kentlerin ve akabinde konteyner kentlerin kurulmasına, kalıcı konutların inşaat süreçlerinden teslimat sürecine kadar yapılan her türlü çalışmanın fiilen içerisinde olan bölge milletvekili ve bu afette maalesef annesini kaybeden bir kardeşinizim.

Doğal olarak, yaşanan felaketin büyüklüğü, etki alanı ve önümüze koyduğu sorunlar zinciri sebebiyle planlama ve uygulama aşamasında yetersiz kalınan bir alan, çözümü yavaşlatan özel durumlar, organizasyon konusunda bazı aksaklıklar çıkabilir. Bu hem hayatın doğasında hem de felaketin yaşattığı yıkımın büyüklüğü sebebiyle anlaşılır bir durumdur. Ancak tüm olumsuz şartlara rağmen Hükümetimiz ilk deprem konutunun temelini, depremden hemen sonra atmıştır. Depremin ilk anından itibaren canla başla çalışan tüm kurumlarımızı, bütün teşkilat çalışmalarımızı siyasi bir çaba olarak nitelendirmek; üzücü olduğu kadar ahlaktan yoksun bir davranış örneğidir. Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremden 11 şehrimiz ve bu şehirlerde yaşayan 14 milyon insanımız etkilendi. 6 milyon 609 bin 408 bağımsız bölümde yapılan hasar tespit çalışması sonucunda 680 bini konut olmak üzere 850 bin bağımsız bölüm ağır hasar alarak maalesef kullanılamaz hale geldi. Yılsonu itibarıyla konutların teslimatı etap etap yapılmaya başlanacak ve vatandaşlarımızın tamamı yerleştirinceye kadar çalışmalarımızı durmadan sürdüreceğiz. 'Hiç kimse görmek istemeyen biri kadar kör olamaz' sözü tam olarak süreci özetlemiştir. Gayretlerimizi görmeyen kişiler; Adıyaman'ımızda 54 adet geçici barınma merkezini sosyal donatılarıyla beraber oluşturduğumuzu hayal dahi edemeyen kişilerdir. Oluşturduğumuz merkezlerimizde 66 bin 500 vatandaşımız barınmakta olup, toplamda 41 bin 292 deprem konutunun inşasına da başlanmıştır. Hükümetimiz sadece depreme yönelik 762 milyar TL bütçe ayırarak, kentsel dönüşüm bütçesine yeterli önemi vermeyen belediyelere de 'bütçenin nasıl yapılacağını' göstermiştir. Sadece göstermekle kalmamış, geçen yıla göre Mahalli İdarelere ayrılan kaynak yüzde 65 oranında artırılarak 860 milyar TL'ye çıkartılmıştır. Ülkemize maliyeti 104 milyar dolar olarak tahmin edilen depremin yaralarını hep birlikte sarmaya ve Adıyaman'ımızın da içinde bulunduğu deprem bölgesinin yeniden inşası için canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - ADIYAMAN