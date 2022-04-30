Milletvekili Ağar: 'Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olma iddiasının en büyük dayanağı gençlerdir'

ELAZIĞ (İHA) - AK Parti'nin daha güçlü olmasıyla birlikte Türkiye'nin de güçlü olacağını aktaran AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, "O nedenle bizim mesuliyetimiz Türkiye'ye karşıdır. Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olma iddiasının en büyük dayanağı gençlerdir" dedi.

AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar, AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Yeni Seçmen Birimi tarafından organize edilen 'Lise Başkanları Buluşması'nda gençlerle bir araya geldi. Kültür Park Mamuratül Aziz Salonunda düzenlenen programda gençlerle iftar yapan Milletvekili Ağar, siyasi ve güncel olaylara ilişkin gençlerin yönelttiği sorulara da yanıt verdi.

Türkiye'nin çok güçlüyken ya da güçsüz ve başsız kaldığında hedef olduğunu vurgulayan Milletvekili Ağar, "Kader ortaklığı yapmış, tarih yolculuğunu beraber yürümüş milletimizin içine nesep, meşrep fitnesini sokmaya da çalıştılar. Bin yıldır deniyorlar, denemeye devam edecekler. Biz ülke olarak, parti olarak bu yüzlerce yıllık acı tecrübelerden dersimizi çıkardık. Canımızın yanmaması için güçlü olmak zorundayız. Kendi kararlarımızı kendimiz verecek güçte olmalıyız. Kararlarımızı uygularken kimseye minnet etmemek, kimseye ihtiyaç duymamak zorundayız. Yani güvenliğimizi sağlamak için helikoptere mi ihtiyacımız var. Onu biz yapmalıyız. Hava savunma sistemine mi ihtiyaç var. O'nu da biz yapmalıyız. Uçağa mı ihtiyaç var, onu da biz yapmalıyız. Bir operasyonu ekonomi sarsılmadan sonuna kadar icra etmeye mi ihtiyacımız var. Sonuna kadar götürecek ekonomik güce sahip olmalıyız. Uluslararası kurumlar milli çıkarlarımıza karşı mı çıkıyor, diplomatik güce de sahip olmalıyız. Bu ülkenin bunu başaracak gücü var. Bu ülkenin bunların hepsini başaracak yetişmiş insan kaynağı var. Kendini iyi yetiştirmiş, tarihi mesuliyetinin bilincinde olan siz gençlerimiz var" diye konuştu.

Siyasi iradenin desteği ile ülkenin insanının, gençlerinin başaramayacağı hiçbir şey olmadığını 20 yıllık AK Parti iktidarının bunu ispatladığını dile getiren Ağar; "Savunma Sanayimizde aldığımız mesafe bunun ispatıdır. Gazetelere, televizyonlara apaçık düşen Ortadoğu senaryolarının, Türkiye aleyhine yazılan senaryoların yırtılıp atılması, her senaryonun Türkiye'nin çelikten iradesine çarpıp tuzla buz olması bunun göstergesidir. Orta Doğu'da, Asya'da Türkiye'siz masa kurulamaması bunun tescilidir. Biz daha güçlü olmak zorundayız. Biz daha kuvvetli olmak zorundayız. Çünkü bu coğrafya güçsüzlerin yaşayabileceği bir coğrafya değil. Bu coğrafya zaafları cezalandıran bir coğrafya. Bu coğrafya kuvveti toplumların kaderi haline getiren bir coğrafya. Yani iç huzurunuz da güvenliğiniz de istikbaliniz de gücünüz nispetindedir bu coğrafyada" şeklinde konuştu.

Bir ülkenin gücünü belirleyen askeri, ekonomik ve siyasi güçten oluşan üç ana parametre olduğunu vurgulayan Ağar, "Türkiye'nin ekonomik ve siyasi gücünü daha da arttırabilmesi için gençlerden kendilerini iyi yetiştirmelerini ve birlik ve beraberliklerinden taviz vermemeleri istiyoruz. Biz şunu unutmayacağız; biz partimizde birliğimizi bozmazsak Türkiye'nin birliği bozulmaz. Bizim Partimiz güçlü olursa Türkiye güçlü olur. O nedenle bizim mesuliyetimiz Türkiye'ye karşıdır. Türkiye'nin daha güçlü bir Türkiye olma iddiasının en büyük dayanağı sizlersiniz, siz gençlersiniz. Bu ülkenin, sizin enerjinize, sizin heyecanınıza, sizin kabiliyetlerinize, sizin cesaretinize, sizin çalışkanlığınıza, sizin aydınlık zihninize, sizin aklınıza ihtiyacı var.

Milletimizin özellikle size ve sizin gibi idraki ve şuuru tam, ayakları bu topraklarda, ufku dünyaya açık AK Gençliğe ihtiyacı var. Öyle bir çağdayız ki, dünyada en önde koşanları yakalamak için asırlarca, on yıllarca beklemeye artık gerek yok. Çağımız bilgi çağı, bilişim çağı, teknoloji çağı. Sanayi 4.0'a geçeceğimiz bu çağda sadece bir veya iki neslin katkısı ile bu ülke Dünyanın En Gelişmiş ülkelerinden biri olacaktır. Ağır sanayide adım adım gidilen yolda, sizin teknolojiye yapacağınız katkı ile çok hızlı mesafe alınabilir. ve biz inşallah siz gençlerimizle kaybettiğimiz zamanı telafi edeceğiz ve ülkemizi dünyanın en güçlü ülkesi yapacağız" diye kaydetti. - ELAZIĞ

İhlas Haber Ajansı / Politika