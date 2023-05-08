Millet İttifakı'ndan ortak basın açıklaması

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 12 Mayıs Cuma günü Samsun'da yapacağı miting öncesi Millet İttifakı il başkanları ve milletvekili adayları basın toplantısı düzenledi.

Yapılan ortak basın toplantısında konuşan CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel, "6'lı masa Halil İbrahim sofrasına evrilmiştir. Halil İbrahim sofrasında birleşe birleşe büyüyen Millet İttifakı'nın çok değerli siyasi partileri gecesini gündüzüne katarak milletvekili adayları ile birliktelerdir. İddialı olarak ittifakımızdan öncesi son basın toplantısı budur dedim ve bunu inanarak söylüyoruz. Tabii ki biz iktidara yürürken AK Parti'de hazımsızlıkların olduğunu görmeye başladık. Gerek Samsun'da, gerekse Türkiye gündeminde. Birileri çıkıp 14 Mayıs'ta milletin önünde konulacak sandık sonucunda yapılacak demokratik değişime 'darbe' olarak adlandırabiliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 4 Mayıs'ta Samsun'a geldi ve tüm toplu taşıma araçları ücretsiz yapıldı. Biz de 6'lı masa olarak 12 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Adayımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun Samsun'a geleceği buluşmada Samsun Büyükşehir Belediyesi'nden sadece toplu taşımaların ücretsiz yapılmasını talep ediyoruz. Bugün bu talebimiz ileteceğiz" diye konuştu.

"Ülkemizin kangren haline gelmiş birçok sorununa çözüm üretmeye geliyoruz"

Basın toplantısında konuşmalarını gerçekleştiren Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, "Bizler il başkanları olarak temsili olarak buradayız. Aslında burada söz vekillerimizindir. Vekillerimizin meclise gittikleri zaman yapacakları icraatlardır. Merkezi, yerel yönetimlerde yapmamız ve yapılması gerekenler, geçmiş dönemde yapılmayanların telafisi için yola çıktık ve birliktelik oluşturduk. Millet ittifakı adı altında, 6'lı masa adı altında bir araya geldik. Bizler bundan sonraki süreçte inşallah sizlerle beraber yapacaklarımızın takipçisi olacağız. Ülkemizin kangren haline gelmiş birçok sorununu, merkezi hükümetler sistemi olarak, yerel yönetimler olarak birçok problemlerine il başkanları ve vekillerimizle birlikte çözüm üretmeye çalışacağız" şeklinde konuştu.

"Bu seçim demokrasi ile otokrasi seçimidir"

Deva Partisi Samsun İl Başkanı Kebire Birer Türk, "Bu seçim demokrasi ile otokrasi seçimidir. Bu seçim ihale baronlarıyla evine ekmek götürme mücadelesi veren babalar arasında olacaktır. Bu seçim 'gelin hep beraber önlemler alalım porsiyonları küçültelim' diyenlerle 'yarın çocuğumun beslenmesine ne koyacağım?' diyen anneler arasında olacak. Bu seçim 3-4 ayrı kurumdan maaş alanlarla asgari ücretli iş bulamayan gençler arasında olacak. Bu seçim liyakat ile sadakat arasında olacak. Bugün itibarıyla Türkiye'de gerçekten konuşmamız gereken konular sokaktır. Yani halkın durumudur. O yüzden mücadelemiz bunun içindir. Bunun için bu mücadelede el ele, omuz omuza verdik. Birbirimize benzemeyebiliriz ama paydamız ortaktır" ifadelerini kullandı.

Ortak basın toplantısı konuşmaların ardından sona erdi. - SAMSUN