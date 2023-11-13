Milas'ta Atatürk Bayrağı tepki çekiyor

Milas'ın Güneş Mahallesi'nde bulunan devasa Türk Bayrağı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilmiş ancak hala göndere çekilmemiştir. Vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirerek bayrağın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulunmaktadır.

Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde bulunan Bayraktepe'de, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde yarıya indirilen devasa Türk Bayrağı'nın halen göndere çekilmemesi tepki çekmeye başladı.

Ulusal yas gününde anlamlı bir şekilde yarıya indirilen Türk Bayrağı, gün sonunda tekrar göndere çekilmesi gerekirken Milas Belediyesi tarafından bu yapılmadı. Aradan günler geçmesine rağmen Milas Güneş Mahallesi'ndeki bayrağın hala yarıda olması dikkatlerden kaçmazken vatandaşlar, bu durumu ihmal ve saygısızlık olarak değerlendirirek, Bayrağımızın bir an önce göndere çekilmesi için yetkililere çağrıda bulundular. - MUĞLA