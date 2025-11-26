MHP ve BBP arasında 'İmralı' krizi! Destici resti çekti: Hayretle izliyoruz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan görüşmeye yönelik eleştirileri sonrası MHP'den gelen sert çıkışa, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla yanıt verdi. Destici, "PKK'nın meşrulaştırılmasına itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz" dedi.

"ÖZÜNDE ÖCALAN'IN AYAĞINA GİTME TEKLİFİDİR"

Mustafa Destici, İmralı üzerinden yürütülen süreçle ilgili yaptığı bir açıklamada "İmralı ile görüşme üstü kapalı ve dolaylı bir ifadedir. Aslında ve özünde Öcalan'ın ayağına gitme teklifidir. Ülkemiz mukadderatına 40 yıl ihanet etmiş, dünyanın en kanlı ve kahpe hain terör örgütünü kurmuş ve liderlik etmiş bir terörist başının bu denli legalize ve sempatize edilmesi kabul edilemez; hukuka ve kamu vicdanına aykırıdır. Hiçbir büyük ülke, 'public enemy no.1' konumuna gelmiş biriyle barış yapamaz. Bu durum, ileride devlet ve topluma savaş ilan edeceklere cesaret verir" demişti.

MHP'DEN SERT TEPKİ: NE ELDE ETME PEŞİNDESİNİZ?

Destici'nin bu sözlerinin ardından MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, BBP liderini hedef alan sert bir açıklama yapmıştı. Özdemir, Destici'ye hitaben, resmi açılışlarda ve protokol törenlerinde yer alışını ve bakanlık görüşmelerini hatırlatarak "Resmi açılışlarda, protokol törenlerinde boy göstererek 'saygılar arz edip' türlü talepler ve gerekçelerle bakanlık bakanlık dolaşırken maksadınız neydi? Şimdi değişen nedir? Cumhur İttifakı sizin için ne anlama geliyor? Türkiye ve milli hedeflerimiz için hiçbir sorumluluk ve yükün altına girmeden ne elde etme peşindesiniz? Kimler sizi yönlendiriyor?" ifadelerine yer vermişti.

"GİZLİ BULUŞMA" İDDİASI

Özdemir, açıklamasında ayrıca Destici'yi, geçmişte Anayasa'nın ilk dört maddesini değiştirmeye dönük "gizli buluşmalar" yaptığı iddia edilen çevrelerle aynı çizgiye düşmekle itham etmiş ve "Terörün tamamen bitmesi sizi neden rahatsız etti?" sorusunu yöneltmişti.

DESTİCİ'DEN YANIT GELDİ

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün partisinin genel merkez binasında düzenlediği basın toplantısında MHP'den gelen bu tepkilere yanıt verdi. "Milletimiz ve ülkemiz adına endişeliyiz. Bu süreçte, PKK'nın meşrulaştırılmasına ve PKK'nın misyonunun barış isteği olarak özetlenmesine itiraz edenlerin terörden fayda sağlamakla suçlanmasını hayretle ve ibretle izliyoruz" diyen Destici, eleştirilerini şöyle sürdürdü: "Gelişmeleri elbette takip edeceğiz ve fikrimizi, düşüncemizi ifade edeceğiz. Milletimiz, ülkemizin birliğinden asla taviz vermeyecektir. Milletimiz dilinden, kimliğinden asla taviz vermeyecektir. Biz bu aziz Müslüman Türk milletinin ferasetine ve irfanına güveniyoruz. Biz hem inancımızı, inandığımızı söyledik hem de realist olanları söyledik. Tecrübe edilenleri söyledik."

"KİMSEYİ HEDEF ALMADIK, SADECE FİKRİMİZİ SÖYLÜYORUZ"

Destici, sözlerinin özel olarak herhangi bir kişi ya da kurumu hedef almadığını savunarak, "Bütün bunları söylerken de kimseyi hedef almadık. Kimsenin ismini telaffuz etmedik. PKK ve siyasi uzantıları tarafından hiçbir kurumun da adını telaffuz etmedik. Nasılsa herkes fikrini söylüyorsa, elbette ben de partim de fikrimizi söyleyeceğiz" ifadelerini kullandı.