MHP'nin hedefinde Ali Sunal var! Bahçeli'nin danışmanı verip veriştirdi

Deprem felaketinin ardından Güldür Güldür Show'da yaptığı konuşmayla sosyal medyada gündem olan Ali Sunal'a, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek'ten tepki geldi. Çiçek, "Programına Eren Bülbül'ü, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anımsatan hiçbir görselle çıkmayıp 'Berkin Elvan ölümsüzdür' şeklindeki afiş ve fotoğraflarla çıkmasından, hükümeti ve hükümet yanlılarını aşağılayan skeçlerinden hali çok net anlaşılıyor. Muhalefetin de karnesi ortada. Cesaretin varsa onlara da değin" dedi.

Güldür Güldür Show isimli komedi programının sunucusu tiyatrocu Ali Sunal, merkez üssü Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilimizde yıkımlara neden olan depremlerin ardından yaptığı konuşmayla sosyal medyanın gündemine oturdu.

"NORMAL OLAN, VATANDAŞ OLARAK HESAP SORMAK"

Sunal yaptığı konuşmada, "Normalleşmenin peşindeyiz. Mesela fay hattına bina yapmak mıdır normal olan? Ya da depremden sonra arama kurtarmanın gecikmesi normal midir? Denetlenmemiş binalar, parayla satın alınan mimar diplomaları, beceriksiz müteahhitler, liyakatsiz görevliler normal midir? Çürük binalara imar affı verilmesi normal midir? Binlerce insanı ölüme göndermek normal midir? Ve böyle bir felaket sonrası bir kişinin bile sorumluluk hissedip 'Arkadaş ben yanlış yaptım, özür diliyorum' dememesi normal midir sizce? Hayır, bu normal değil. Artık normal olan bir vatandaş olarak hesap sormak." dedi.

"ALİ SUNAL HER HALİYLE CHP'Lİ"

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanı Yıldıray Çiçek, Türkgün'de kaleme aldığı yazıda Sunal'ı sert sözlerle eleştirdi. Çiçek, yazısında "Kemal Sunal'ın siyasi görüşü nedir bilmiyoruz dedik ama oğlu Ali Sunal her hâlinden CHP'li ve sol düşünce havuzu içinde olduğu bellidir. Güldür Güldür programına Eren Bülbül'ü, Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nu anımsatan hiçbir görselle çıkmayıp 'Berkin Elvan ölümsüzdür' şeklindeki afiş ve fotoğraflarla çıkmasından, Ekrem İmamoğlu gibi Türkiye'deki en çapsız, gayrimilli düşünceleri olan CHP'li Belediye Başkanı'yla olan samimiyetinden, Güldür Güldür programındaki hükümeti ve hükümet yanlılarını aşağılayan ama CHP ve kuyrukları için 'Eksikliklerinizi görün' tarzında yol gösteren skeçlerinden bu hâli çok net anlaşılıyor" ifadelerine yer verdi.

"HADİ BAKALIM BU HAFTA ONLARA DA DEĞİN"

Yazısının devamında Ali Sunal için "Durduğu yere hizmet ediyor" diyen Çiçek, şöyle devam etti: "Elbette bunlar için bir yasaklama yoktur. Durduğu nokta neyse ona hizmet etmeye çalışıyor. Güldür Güldür programının oyuncu kadrosunun büyük bölümü de zaten sol düşünceye mensup olduğu için bu hizmet daha seri ve düzenli olmaktadır. Ali Sunal, elbette hükümetin eksiği ve yanlışı varsa eleştirilir. Ama muhalefetin depreme karşı karnesi de ortada… Hadi bakalım bu hafta da cesaretin varsa Güldür Güldür programında onlara da değin… Çapsız, vizyonsuz, hizmetsiz Ekrem İmamoğlu sana kızar mı yoksa?"