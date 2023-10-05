MHP Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret etti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Kayserili çiftçilerin taleplerini iletti. Ziyarette, Sarımsaklı Ovası Kapalı Sistem Sulama Projesi ve ay çekirdeği üreticilerinin sorunları gündeme geldi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Kayserili çiftçilerin taleplerini iletti.

Ersoy ziyaretle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın İbrahim Yumaklı'yı ziyaret ederek, Kayserili çiftçilerimizin taleplerini ilettik. 2023 Temmuz ayında Dünya Bankası tarafından ihale edileceği belirtilen, Sarımsaklı Ovası Kapalı Sistem Sulama Projesi ile ilgili henüz bir çalışma başlatılmamıştır. Yaklaşık 100 bin dönümlük arazinin sulanabilmesi için söz konusu projenin ihale edilmesi talep edilmektedir. Ay çekirdeği üreticimiz, bu seneki mahsullerini geçen yıl belirlenen fiyatların altında satmaktadır. Yurtdışından ithal edilen ay çekirdeği fonunun yükseltilmesi yerli üreticilerimizin desteklenmesini sağlayacaktır.Yemliha Mahallemizdeki kapalı sistem sulama hattının patlayan su borularının çelik borularla değiştirilmesi talep edilmektedir." - KAYSERİ