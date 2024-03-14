MHP Milletvekili Baki Ersoy, Cumhur İttifakı ve birlik beraberlik vurgusu yaptı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Yeşilhisar İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen Teşkilatlar İftar Programı'na katıldı. Programda yaptığı konuşmasında Cumhur İttifakı ve birlik beraberlik vurgusu yapan Ersoy, "Memleketimizin şivesi ile birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorlar" dedi.

Ersoy konuşmasında, "Biliyorsunuz Kayseri'nin çeşitli yerlerine Kayserimizin şivesiyle hazırlanan ve ortasında büyük puntolarla "Yiter Gaari!" yazan afişleri asmışlar. Bu da medyada gündem oldu. Meğerse bunu CHP'nin ihanet politikalarının peşine takılıp giden, milliyetçi- maneviyatçı zihniyetten uzaklaşan Saadet Partisi'nin adayı Mahmut Arıkan hazırlatmış. Mahmut Arıkan'a sormak istiyorum genel başkanı Temel Karamollaoğlu PKK'nın siyasi uzantı HDP ile ittifak masalarında otururken "Yiter Gaari!" demiş midir? Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "İnşallah biz gitmeden o çıkar bize de geçmiş olsun deme imkanı doğar. İnşallah Demirtaş kısa zamanda tahliye edilir." Diyerek PKK'lı teröristlere özgürlük istediğinde "Yiter Gaari!" demiş midir? Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Tunceli dağına Türk askerlerinin yazdığı "Ne mutlu Türk'üm diyene" sözüne karşı çıkıp "Şu anda milli duyguları galeyana getirmek için bu tip şeylere gerek varsa yazsınlar ama bu başka sebeplerden dolayı gerginliğe vesile oluyorsa bunu yapmanın faydası yok." Demesi karşısında "Yiter Gaari!" demiş midir? Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Anayasa'nın değiştirilmesi teklif dahi edilmeyecek ilk dört maddesi için "Neden tartışılmasın, bunu yani, bizim oturup konuşacağımız zaman, bunun özüdür esas olan. İfade ettiğimiz her maddeyi açarsak niye olmasın ki?" Demesi karşısında "Yiter Gaari!" demiş midir? Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Doğu ve Güneydoğu'ya Kürdistan denilmesine, yani temelde böyle bir kelimenin kullanılmasına benim şahsen pek itirazım da olmaz." Demesi karşısında "Yiter Gaari!" demiş midir?" dedi.

Memleketin şivesi ile birlik ve beraberliklerine gölge düşürmeye çalışıldığını söyleyen Baki Ersoy, "Araba üretirsin ona karşı çıkar, hızlı tren üretirsin ona karşı çıkar, İstanbul'a çok büyük cami yaparsın ona karşı çıkar. Senin genel başkanının zihniyeti bu iken, Kayserimize neyi vaat ediyorsun da, memleketin şivesiyle birlik ve beraberliğimize gölge düşürmeye çalışıyorsun? Sayın Arıkan, sen bu afişleri Kayserimize değil de, Saadet Partisi Genel Merkezi'nin karşısına Genel Başkanının Temel Karamollaoğlu'nun anlayacağı dilden yazdır ve astır. Kayseri sana o manada dar gelir. Bunu bil" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ