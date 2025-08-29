MHP Milletvekili Aydın: İsrail'in Saldırıları Soykırımdır

MHP Erzurum Milletvekili Kamil Aydın, "Tavrımız net ve ortaktır, o da kısaca 1967 sınırları esasında iki devletli bir yapının inşasıdır. Bugün, Filistin'de yaşananlara yani İsrail'in soykırımına karşı bir duruş sergilemek bizim hem insani hem İslami hem de siyasi yükümlülüğümüzdür." dedi.

TBMM Genel Kurulu, İsrail'in Gazze saldırısı, Filistin halkına yaptığı soykırım ve zulüm ile kıtlık politikaları ve bölgede var olan güncel duruma ilişkin olağanüstü gündemle toplandı.

MHP grubu adına konuşan Aydın, İsrail'in saldırı ve toplu imha tehdidi ile sivil halkı göçe zorladığını belirterek, İsrail-Filistin meselesinin yalnızca siyasi bir çatışma olmadığını aynı zamanda uluslararası ve insan hakları hukuku açısından ciddi boyutlara ulaşmış bir sorun olduğunu söyledi.

Gazze'de hayatını kaybedenlerin sayısının 62 bini, yaralı sayısının 156 bini ve açlıktan hayatını kaybedenlerin sayısının 102'si çocuk olmak üzere 166'yı bulduğunu aktaran Aydın, Gazze'de öldürülen insani yardım çalışanı sayısının 181'i, öldürülen gazeteci sayısının da 239'u aştığını ifade etti.

Gazze'de uzun süredir devam eden abluka sonucu gıda, temiz su, yakıt ve ilaç gibi yaşamsal ihtiyaçlara erişimin çok ciddi şekilde engellendiğini belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Birleşmiş Milletler (BM) organları, sivillerin aç bırakılmasını uluslararası hukukta savaş suçu kapsamında değerlendirmektedir. İsrail'in bugün artık yeni bir savaş konsepti haline getirdiği, açlığı ve susuzluğu silah olarak kullanacak kadar insanlıktan yoksun bir hal alması BM'nin de resmi açıklamalarına açık ve net bir şekilde konu olmuştur. Yapılan resmi açıklamada ilk defa Ortadoğu'da kıtlık yaşandığı ifade edilmekte ve bu açıklama sonrası bazı BM temsilcisi Batılı devletlerin yetkili isimleri de bunun ahlaki bir skandal olduğunu ve insan eliyle meydana geldiğini açıkça ifade etmektedir."

BM ve bağlı kuruluşlarının İsrail'e karşı aldığı kararları uygulayamadığını dile getiren Aydın, BM'nin her türlü hizmet ve yardımı sunmak üzere bölgede bulundurduğu personelini dahi koruyamadığını ifade etti.

MHP Erzurum Milletvekili Aydın, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İşte bu nedenle kimsesizlerin kimsesi ve mazlumların sesi olma adına dünyanın 5'ten büyük olduğunu açıkça haykıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milleti ve onun yegane kurumsal temsilcisi Meclis'i ile tek ses ve tek yürek halinde bu soykırımın kabul edilemez olduğunu ve bir an önce son bulmasını bugün olduğu gibi yüksek sesle dünya kamuoyuna her platformda haykırmaktadır. MHP grubu adına açıkça ifade etmek isterim ki, bunu yaparken herhangi bir bireysel veya siyasi menfaat düşünmeksizin topyekün çarpan yüreklere tercüman olmaktan başka inanç ve motivasyon söz konusu olmamalıdır.

Tavrımız net ve ortaktır, o da kısaca 1967 sınırları esasında iki devletli bir yapının inşasıdır. Bugün, Filistin'de yaşananlara yani İsrail'in soykırımına karşı bir duruş sergilemek bizim hem insani hem İslami hem de siyasi yükümlülüğümüzdür. Bunların her 3'ü de birbirleriyle doğrudan bağlantılı, sorumluluk alanlarıdır."