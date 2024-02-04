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MHP lideri Bahçeli: Taksi şoförünü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Manisa'da yaptığı mitingde, İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförüyle ilgili konuştu. Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı. Öte yandan BBP lideri Mustafa Destici ise taksi şoförünü katleden saldırgan hakkında idam çağrısı yapmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa'da önemli açıklamalarda bulundu. Gündemine İzmir'de sırtından vurularak katledilen taksi şoförünü alan Bahçeli, "Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, "Cumhur Bizim Türkiye Hepimizin" Manisa Mitingi'nde konuştu.

"SALDIRGAN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILMALIDIR"

İzmir'de aracına aldığı bir saldırgan tarafından sırtından silahla vurularak hayatını kaybeden taksi şoförüyle ilgili konuşan Bahçeli, "Teröriste acımak diye bir şeyden bahsedilemez. Taksi şoförümüzü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır." ifadelerini kullandı.

MHP lideri Bahçeli: Taksi şoförünü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdırMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

DESTİCİ İDAM ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici de, İzmir'de aracına aldığı Delil Aysal tarafından silahla yaralanıp kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren taksi şoförü Oğuz Erge'nin katil zanlısının sosyal medya platformlarında terör örgütü PKK'ya ilişkin sayfaları takip ettiğini belirtmişti.

MHP lideri Bahçeli: Taksi şoförünü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdırBBP Genel Başkanı Mustafa Destici

BBP olarak cezaları yetersiz bulduklarını, bu sebeple bazı suçların infazında idam cezasının uygulanması gerektiğine işaret eden Destici, şunları söyledi: "Bir, kurşunu sıkarak, bomba patlatarak askerimizi, polisimizi, öğretmenimizi, sivilimizi öldüren teröristler ve bunların emrini verenler için. İki, küçük yaştaki çocuklarımızı kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldüren sapıklar için. Üçüncüsü de işte böyle, 'keyfi' denilebilecek bir şekilde, sebepsiz yere taksici kardeşimizi öldüren katiller gibi. Bu katiller için de mutlaka idam cezası geri getirilmelidir. 2018'de Meclis'e girdiğimde, bununla ilgili Anayasa değişikliğini tüm parti gruplarıyla paylaştım. Anayasa değişikliği teklifi hazırladık, maalesef bizden başka hiç kimse buna 'evet' demedi. Milletimiz bunu bilsin. Mutlaka ama mutlaka bu 3 suç için idam geri getirilmelidir."

NE OLMUŞTU?

Taksi şoförü Oğuz Erge, 31 Ocak saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan, Gaziemir'e gideceğini belirten 19 yaşındaki Delil Aysal'ı aracına almıştı. Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal'ın arka koltuktan tabancayla üç el ateş ettiği Erge ağır yaralanmış, kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

MHP lideri Bahçeli: Taksi şoförünü katleden alçak vatandaşlıktan çıkarılmalıdır

Erge'nin üzerindeki ve aracındaki para ile eşyayı alarak kaçan şüpheli, polisin olay yeri ve çevresindeki 70 güvenlik kamerasının kaydettiği yaklaşık 110 saatlik görüntüyü incelemesiyle Buca'da saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalanmış ve tutuklanmıştı. Olay öncesi, sırası ve sonrasında yaşananları ise araç içi kamerasının kaydettiği ortaya çıkmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

Devlet Bahçeli Hukuk 3.Sayfa Politika Haberler

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