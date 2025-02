MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025 tarihinde Gebze'de kalp kapakçığı operasyonu geçirdi. 14 Şubat'ta tedavi sürecinin tamamlanan ve taburcu edilen MHP lideri, Ankara'da dinlenme sürecine girdi.

BAHÇELİ'NİN SAĞLIK DURUMUYLA İLGİLİ YENİ AÇIKLAMA

Sosyal medyadaki iddiaların ardından Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama yapıldı. MHP Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, yaptığı açıklamada Bahçeli'nin durumunun iyi olduğunu belirtti.

"KISA SÜREDE MESAİSİNE BAŞLAYACAKTIR"

Yıldız açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Daha önceden MHP Genel Merkezimizin resmi sayfasından kamuoyuna paylaşılan metni hatırlatarak diyoruz ki: Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, 4 Şubat 2025'te daha önce planlanmış tetkik, tahlil ve check-up işlemleri için Kocaeli Gebze'deki Anadolu Sağlık Merkezi'ne giriş yapmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda daha önce operasyon geçirdiği kalp kapakçığında bir sorun tespit edilmiş ve başarılı bir girişimsel operasyon gerçekleştirilmiştir. 14 Şubat 2025 itibarıyla tedavi sürecini tamamlayan Sayın Genel Başkanımız taburcu olarak Ankara'ya dönmüş, nekahat sürecinin ardından Allah'ın izniyle kısa sürede mesaisine başlayacaktır.

"HAİNLER, SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN GERÇEKLERİ ÇARPITMAYA ÇALIŞMAKTADIR"

Ancak Türkiye düşmanlarının, ihanet şebekelerinin ve fitne odaklarının korkusu yine gün yüzüne çıkmıştır. Allah'tan, milletten ve adaletten nasibini almamış hainler, sosyal medya üzerinden iftira ve karalama kampanyalarıyla gerçekleri çarpıtmaya çalışmaktadır. Bu ihanet çeteleri, liderimizin dimdik duruşundan, milletine olan bağlılığından, vatanı için gösterdiği mücadeleden korkmaktadır. Çünkü bilirler ki, Liderimiz Devlet Bahçeli nefesi yettiğince bu milletin, bu vatanın ve Türk-İslam ülküsünün savunucusu olmaya devam edecektir!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"İFTİRA ATAN DİLLER, MİLLETİN TOKADIYLA YÜZLEŞECEKTİR"

Bilinmelidir ki, Türkiye'nin istikrara yürümesi, terörsüz bir Türkiye hedefine adım adım yaklaşması ve yurtdışında yürütülen başarılı süreçler bazı odakları rahatsız etmiştir. Fitne çıkarmak, milleti yanıltmak isteyenlerin derdi budur! Ancak unutulmamalıdır ki, iftira atan diller, yalan yayan eller ve fitne tohumu eken hainler er ya da geç milletin tokadıyla yüzleşecektir!

"GENEL BAŞKANIMIZ, DUALARLA VE MİLLETİNİN SEVGİSİYLE AYAĞA KALKMIŞTIR"

Sayın Genel Başkanımız, dualarla ve milletinin sevgisiyle ayağa kalkmıştır. Onun nefesi, sesi ve yüreği Türk milletinin her ferdinde yankılanmaktadır. Ne yaparlarsa yapsınlar, hangi iftirayı atarlarsa atsınlar, imanı güçlü olanın iradesi de güçlü olur! "Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz!" Biz de unutmayacağız! Liderimizin sağlığı üzerinden yapılan bu alçakça kampanyaların tüm teknik ve hukuki süreçleri titizlikle yürütülmekte, bu fitneyi yayanlar tek tek tespit edilmektedir. Devletimize ve milletimize uzanan her kirli eli kıracak, bu iftira çetelerini saklandıkları deliklerden çıkararak hesap soracağız! Türk milleti, liderine sahip çıkmaya devam edecektir. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin vizyonuna, vatanseverliğine ve inançlı duruşuna yönelik her türlü saldırıya karşı mücadelemiz kararlılıkla sürecektir. Çünkü biz biriz, beraberiz ve Allah'ın izniyle bu kutlu davanın yılmaz neferleri olmaya devam edeceğiz!"