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Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'la ilgili çağrısına ilişkin bir kez daha konuştu. Yeni sürece "Huzur içinde terörsüz Türkiye." diyen Bahçeli bir geometri hesabı yaparak, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı." ifadelerini kullandı.

PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'la ilgili yaptığı çağrıya ilişkin bir kez daha konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı." dedi.

BAHÇELİ'DEN ÖCALAN AÇIKLAMASI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da haftalardır tartışılan terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'la ilgili 22 Ekim'de yaptığı çağrıya ilişkin açıklamalarda bulundu. Ekol Tv'ye açıklamalarda bulunan Bahçeli, yeni süreç için "Huzur içinde terörsüz Türkiye." adını verdi.

MHP lideri Bahçeli: İmralı ve DEM arasında doğrudan irtibat sağlanmalıMHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

"İMRALI VE DEM PARTİ ARASINDA DOĞRUDAN İRTİBAT SAĞLANMALI"

Türkiye'nin yakın çevresindeki kriz bölgelerine dikkat çeken Bahçeli, böyle bir ortamda toplumu birleştiren politikaların izlenmesi gerektiğinin altını çizdi. 1 Ekim'de TBMM açılışında DEM Partililerin elini sıkmasıyla başlayan süreçte yaptığı Öcalan çağrısını tekrarladığını belirten Bahçeli, bir geometri örneği verdi. Bahçeli, "İki nokta arasındaki en kısa çizgi bir doğru parçasıdır. İmralı A noktasıysa, DEM B noktasıdır. Bu iki nokta arasında doğrudan irtibat sağlanmalı" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bahçeli, Öcalan için yaptığı çağrıda, "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun Terörün bittiğini, örgütünün tasfiye edileceğini tek taraflı ilan etsin" demişti.

Bahçeli, Öcalan çağrısını geometri hesabı yaparak anlattı
Kaynak: Haberler.com / Politika
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