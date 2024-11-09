MHP'li Yıldız: Türkiye'nin Yeni Bir Anayasaya İhtiyacı Var

Mhp Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, " Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var." dedi.

Yıldız, partisince Kırklareli Belediyesi Kültür Salonu'nda düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" programında yaptığı konuşmada, amaçlarının milli ve manevi değerleri korumak olduğunu söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Yıldız, ülkücülerin inançlı, ahlaklı ve memleket sevdalısı insanlar olduklarını belirtti.

Türkiye'nin anayasa değişikliğine ihtiyacının olduğunu dile getiren Yıldız, anayasanın zaman içerisinde 19 defa değişikliğe uğradığını, üzerinde 184 önemli değişiklik yapıldığını ancak darbe ruhunun anayasadan çıkarılmadığını ifade etti.

Anayasanın bir bütünlük içerisinde olmadığını aktaran Yıldız, şöyle konuştu:

"Hem sistematiği bozuldu bu değişikliklerle hem dili bozuldu. Ben iki dönemdir milletvekilliği yapıyorum, yani ikinci yeminimi yaptım. Bir milletvekili yemininin içerisinde 11 defa 've' var. Yani bir paragraflık metinde 11 've' var, anlamı bozulmuş. Aklına gelen 've' diye şeyler yüklemiş. Onun için bu anayasanın değişmesi lazım. Biz etrafımıza, topluma Milliyetçi Hareket Partisinin hazırladığı 100 maddelik 100. yıldaki anayasayı anlatmak zorundayız. Türkiye'nin yepyeni, sivil, geniş katılımlı, herkesi kucaklayan, milli ve manevi değerlerimizi kucaklamış, kavramış, gerekçeleriyle de Türkiye gerçeklerini yakalamış bir anayasaya ihtiyacı var. Bu anayasayı sayın Genel Başkanımız 2 Şubat 2021'de kamuoyuyla paylaştı. Bütün teferruatlar anlatıldı."

Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde cumhurbaşkanını halkın doğrudan seçtiğini ancak muhalefetin cumhurbaşkanını halkın seçemeyeceğini söylediğini belirtti.

Muhalefetin bu tutumuyla Türk halkına güvenmediğini dile getiren Yıldız, "Bunu bile anlatabilsek, bunların milletten, halkın iradesinden ne anladığı ortaya çıkar. Bizim hazırladığımız anayasada başkanın yanındaki başkan yardımcısı da seçimle gelecek, hükümet programı meclise sunulacak. Liyakat kurumu anayasal güvenceye kavuşacak. Yine çok tartışılan Anayasa Mahkemesine de bu kadar görev fazla geliyor, yeni bir görev tanımı yapılacak." ifadelerini kullandı.

Yıldız, parti olarak yeni anayasa için hazır olduklarını, Türk milliyetçilerinin üniter devlet yapısından asla vazgeçmeyeceğini kaydetti.

"Anayasa Mahkemesi en büyük mahkeme değil, yüksek mahkemelerden biri"

Anayasa Mahkemesinde görev yapan üyelerin hepsinin hukukçu olmamasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığını savunan Yıldız, bu durumun kabul edilemez olduğunu belirtti.

Bazı başvurulan 3-4 yılda bazılarının ise bir haftada gündeme alındığını bildiren Yıldız, şöyle devam etti:

"Anayasa Mahkemesinin üyeleri tamamen hukukçu değil. Tamamı hukukçu olmayan bir mahkemenin yüce divan görevi yapması bir hukukçu olarak söylüyorum, gülünç bile değil, daha beter. Hukukçu olmayanlardan Türk Ceza Kanunu'nu uygulanmasını istiyoruz, ceza kanununun uygulanmasını istiyoruz ancak yargılamayı yapacak üye hakim değil. ya böyle şey olur mu? Aylarca televizyonlarda Yargıtay ile Anayasa Mahkemesi arasındaki karar uyuşmazlıklarını tartıştık. Milletimiz bunları izledi. Anayasa Mahkemesi en büyük mahkeme değil, yüksek mahkemelerden biri. Yargıtay da yüksek mahkeme, Danıştay da yüksek mahkeme. Bunların arasında bir ast üst ilişkisi yok."

Programda Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, MHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Büşra Cin, İlker Yücel, Kırklareli İl Başkanı Şaban Savaşan, Edirne İl Başkanı Emre Tokluoğlu ile Tekirdağ İl Başkanı Süleyman Fethi Şirin de konuşma yaptı.