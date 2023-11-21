MHP'li Özdemir, TMO'ya ürün tesliminde yaşanan zorlukları sordu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentte bulunan çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün teslim etmekte yaşadığı zorlukların nedenini ve buna bağlı olarak yapılan çalışmaları Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya sordu. Kayseri'de TMO'ya ait alım noktası sayısını da soran Özdemir'e Bakanlık, "Kayseri ilinde 15'i TMO iş yeri, 12'si anlaşmalı lisanslı depo olmak üzere toplam 27 noktada TMO tarafından alım faaliyeti yürütülmektedir" cevabını verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, kentin sorunlarını meclis gündemine taşımaya devam ediyor. Özdemir son olarak Kayseri'de ki çiftçilerin Toprak Mahsulleri Ofisi'ne ürün teslim etmekte yaşadığı sorunları gündemine alarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'ya yazılı soru önergesi verdi. Kayseri'de TMO'ya ait alım noktası sayısını soran Özdemir ayrıca çiftçilerin yaşadığı zorlukların nedenini ve yapılacak çalışmaları sordu. Tarım ve Orman Bakanlığı, MHP'li Özdemir'in sorularına şöyle yanıt verdi:

"Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) başta hububat ve bakliyat olmak üzere görev alanına giren ürün piyasalarını yakından takip etmektedir. TMO alımları hasadın başladığı ilk andan itibaren ülke genelinde yoğun bir şekilde devam etmektedir. TMO alım randevu sisteminde, saatlik değil günlük randevu alınabilmektedir. Randevu tarihinde ürününü getiren üreticilerin işlemleri, işyerine geliş sıralarına göre yapılmaktadır. Randevu gününde TMO'ya ürünlerini getiren üreticilerin ürünleri, teknik aksaklıklar olması dışında (elektrik kesintisi, teknik arıza vb.) aynı gün teslim alınmaktadır. 2022 yılında 510 olan alım noktası 614'e yükseltilmiş, iş yerlerinin günlük alım kapasiteleri azami seviyeye çıkarılmış, TMO iş yerlerinin çalışma süreleri 12 saat olacak şekilde artırılmıştır."

"Amaç tüm üreticilere eşit hizmet vermek"

Yapılan açıklamada, "TMO ürün alımlarının planlı bir şekilde yürütülmesini sağlamak ve tüm üreticilere eşit hizmet vermek amacıyla kendi alım noktaları yanında TMO ile protokol imzalayan lisanslı depoların boş kapasitelerini de TMO randevu sistemine entegre ederek lisanslı depolardan öncelikli olarak üreticilerin yararlanmasına imkan sağlamaktadır. Lisanslı depolar ve TMO alım noktalarındaki depoların dolması durumunda, alıma ve depolamaya elverişli (kantar, elektrik, internet vs.) en yakın mevkide alım noktası kurularak üreticilerimiz buralara yönlendirilmekte ve alımlara devam edilmektedir. Kayseri'de 15'i TMO iş yeri, 12'si anlaşmalı lisanslı depo olmak üzere toplam 27 noktada TMO tarafından alım faaliyeti yürütülmektedir. Bu noktalarda 625 bin ton hububat alımı yapılmış olup alımların sezon sonuna kadar 650 bin tona ulaşması öngörülmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ