MHP’li Özdemir'den 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, "Hasbelkader bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunup bugün başka yerde olanlar, adeta utanmasalar PKK terör örgütüne 'Ya siz niye silah bırakıyorsunuz?' çağrısında dahi bulunacak bir fütursuzlukla siyaset yaptıklarını zannediyorlar." dedi.

Kayseri Gazeteciler Cemiyetini ziyaret eden Özdemir, burada yaptığı konuşmada, partisinin yarın Adana'da gerçekleştireceği "Terörsüz Türkiye : Asırlık Birlik, Sonsuz Kardeşlik" temalı toplantıya Kayserilileri davet etti.

Özdemir, uzun yıllardan bu yana Türkiye'de etnik ve mezhep temelli ayrımcılık ve bölücülük fitnesi ile bunlara dayalı terör faaliyetleri üzerinden netice almaya çalışan çevrelerin, Türkiye'yi kendi iç gündemine hapsedip oyalamaya, dışarıda yaşanan gelişmelerden ise uzak tutmaya çabaladıklarını dile getirdi.

"Terörsüz Türkiye" çabalarının siyaset üstü bir anlayışla şekillendiğini vurgulayan Özdemir, şöyle devam etti:

"'Terörsüz Türkiye' hedefi siyasi bir proje değil, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi projesidir. Bunun bilinmesi büyük önem arz ediyor. Tabii burada resmi kurumlarımıza vazife düştüğü kadar siyasi partilere de sorumluluk düşüyor. Toplum olarak hepimize de sorumluluk düşüyor. Bugün 'Terörsüz Türkiye' düşüncesinden ve hedefinden rahatsız olan çevrelerin, ne hikmetse Orta Doğu'da kan ve gözyaşının hakim olmasını isteyen, Orta Doğu'da sınırları değiştirmek isteyen ve hatta bu anlamda da bölgedeki rejimler çöksün ki İsrail'e alan açılsın isteyen çevrelerle aynı görüşü paylaştıklarını da ne yazık ki bizler gözlemlemiş bulunuyoruz. Hasbelkader bir dönem Milliyetçi Hareket Partisi içerisinde bulunup bugün başka yerde olanlar, adeta utanmasalar PKK terör örgütüne 'Ya siz niye silah bırakıyorsunuz?' çağrısında dahi bulunacak bir fütursuzlukla siyaset yaptıklarını zannediyorlar. Bunu da aziz milletimizin takdirine bırakıyoruz."

Bazı çevrelerin "Terörsüz Türkiye" için yapılan komisyon çalışmalarını başka türlü adlandırdıklarını ifade eden Özdemir, "Ne Anayasa'nın ilk dört maddesinin tartışılması gündemdedir ne de Türkiye'yi kendi bünyesinde meşgul edecek tartışmalara sebebiyet verecek bazı hususların değerlendirilmesi konusu gündemde değildir. Anayasa'nın ilk dört maddesi Milliyetçi Hareket Partisinin her zaman olduğu gibi esasıdır, kırmızı çizgisidir. Bundan geri dönüş olmaz." diye konuştu.

Özdemir, Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğuna dikkati çekerek, toplumun ihtiyaç duyduğu, yeni hükümet sistemiyle uyumlu olacak, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak, aziz milletin ihtiyaçlarını karşılayacak, toplumsal barışı daha da fazla pekiştirecek yeni ve sivil bir anayasanın yapımına da ihtiyaç olduğu gerçeğini de vurgulamaktan geri durmadıklarını dile getirdi.

Bir gazetecinin Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin bu ülkedeki faaliyetlerine ilişkin sorusu üzerine Özdemir, şunları kaydetti:

"Suriye hükümeti ile SDG arasında imzalanan mutabakata SDG'nin uyması büyük önem taşıyor. Ancak İsrail'in bilhassa Suriye'de bulunan Dürzilerle Suriye'nin güney bölgesi ve kuzeydoğu bölgesini birleştirmek suretiyle tırnak içerisinde 'Davut Koridoru' adı altında bir plan oluşturarak Türkiye'ye yönelik hangi faaliyetlerin içerisine girdiğini de çok iyi biliyoruz. Türkiye hiçbir ülkenin yahut çevrenin karşısına almak istemeyeceği kudrette bir ülkedir. Bu yanlışa tevessül edenler olursa gerek Gazze'de gerek Orta Doğu'nun diğer bölgelerinde sürdürülen eylemler, mezalimler, terör devleti faaliyetleri açıktan Türkiye Cumhuriyeti'ne yönelik bir faaliyete dönüşürse de Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gereken güç mekanizmalarını kullanmak suretiyle her yöndeki kararlılığını ve iradesini ortaya koyacağından da kimsenin şüphesi olmaması lazım."

Cemiyet Başkanı Metin Kösedağ da Özdemir'in basının sorunlarıyla yakından ilgilendiğini belirterek, teşekkür etti.