MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında
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MHP'li Feti Yıldız'ın odasında çekilen fotoğrafta ilginç bir detay dikkatli gözlerden kaçmadı. Yıldız'ın masasında Abdullah Öcalan'ın 2016 yılında toplatılan kitabı olduğu görüldü.

MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'ın sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta ilginç bir ayrıntı dikkat çekti.

Yıldız'ın odasından çekilen fotoğrafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın 'Demokratik Kurtuluş ve Özgür Yaşamı İnşa (İmralı Notları)' başlıklı kitabının yer aldığı görüldü.

"VİCDAN EN BÜYÜK TERAZİDİR"

MHP'li Yıldız X hesabından paylaştığı fotoğrafa 'Vicdan en büyük terazidir o asla yanlış tartmaz' notunu düştü.

MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

KİTAP İÇİN 2016 YILINDA TOPLATILMA KARARI VERİLMİŞTİ

2013 ve 2015 yılları arasında Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmelerin ve gönderilen mesajların derlenmesiyle oluşturulan "Demokratik Kurtuluş ve Özgür yaşamı inşa/ İmralı Notları" kitabı, Kasım 2015 tarihinde yayınlanmıştı. İlk bölümde BDP ve HDP heyetlerinin 3 Ocak 2013 ile 14 Mart 2015 tarihleri arasında İmralı Adasında yapılan görüşmelerin kayıtları ile başlayan kitap, ikinci bölümde Öcalan tarafından verilen mesajlarla devam ediyor. 2016 yılında kitap hakkında toplatma kararı verildi.

MHP'li Feti Yıldız'ın odasında dikkat çeken detay! Öcalan'ın kitabı masasında

Kaynak: Haberler.com / Politika
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Yorumlar (23)

Haber YorumlarıEnder YILDIRIM:

üç gün sonra mhp utanmadan Alparslan TÜRKEŞ in yerine apoyu koyar

Yorum Beğen334
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıAlkurt:

Yanliz demlikler Kirrodistan kurma hayallerini unutsunlar.

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yanıt13
Haber YorumlarıSezer AYDOĞDU:

Bu mu ağır adam... Ne diyim Allah Bu toplumu ıslah etsin.

Yorum Beğen292
Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Kardeş haber başlığında ağır adam dememiş ki, ağır top demiş..

yanıt74
yanıt2
Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Makam mevki ugruna vermişsiniz vicdanınızı. Lidere iteat falan jargonlarıda koyunlugun farklı bir versiyonu.

Yorum Beğen229
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Haber YorumlarıMusa Mut:

Hayırlı olsun biji kurtlara

Yorum Beğen228
Yorum Beğenme18
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Haber YorumlarıSer_hat:

Ne diyelim bilemedim...

Yorum Beğen127
Yorum Beğenme8
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