MHP'li Feti Yıldız'dan yeni infaz kanunu çağrısı

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, infaz kanununda değişiklik çağrısında bulundu.

"İYİ BİR İNFAZ REJİMİ OLMADAN, CEZA ADALETİ TAM OLARAK SAĞLANAMAZ"

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir açıklama yapan Yıldız, "İyi bir infaz rejimi olmadan, ceza adaleti tam olarak sağlanamaz." dedi. Temel hak ve hürriyetlerin insan olmanın doğal sonucu olduğunu vurgulayan Yıldız, "İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran, yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir." değerlendirmesinde bulundu. Yıldız, insan onurunu merkeze alan, karmaşık olmayan, sade, infaz adaletini sağlayan bir infaz kanunu yapılması gerektiğini söyledi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız

"TEMEL HAK VE HÜRRİYETLER İNSAN OLMANIN DOĞAL SONUCUDUR"

Yıldız, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Yeni bir anayasa gibi yeni bir infaz kanunu konusunda toplumda büyük bir mutabakat var. İyi bir infaz rejimi olmadan, Ceza ve Ceza Muhakemesi ne kadar iyi olursa olsun ceza adalet tam olarak sağlanamaz. Dünyanın her yerinde devletin cezalandırma hakkı ile sanığın hakları çatışma halindedir. Hukuk devletinde bu çatışmanın sınırları kanunlar, anayasa ve insan hakları sözleşmeleriyle çizilmiştir. Her insan kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Temel hak ve hürriyetler insan olmanın doğal sonucudur. Bir anlaşmadan doğmaz bir lütfu da değildir.

"DEVLET ORGANLARI VE İDARE MAKAMLARI, BÜTÜN İŞLEMLERİNDE KANUN ÖNÜNDE EŞİTLİK İLKESİNE UYGUN OLARAK HAREKET ETMEK ZORUNDA"

Devlet organları ve idare makamları, bütün işlemlerinde kanun önünde eşitlik ilkesine uygun olarak hareket etmek zorundadır. Anayasamızda tarif edilen eşitlik ilkesinin amacı, hukuksal durumu aynı olan kişilerin kanunlar karşısında aynı işleme bağlı tutulmalarını sağlamaktır. İnsan haklarına saygılı koruyucu adaleti kuran,yargı denetimine bağlı olan devlet, hukuk devletidir.

"TBMM ÖNCELİKLE İNSAN ONURUNU MERKEZE ALAN BİR İNFAZ KANUNU YAPMALIDIR"

TBMM öncelikle insan onurunu merkeze alan, hakim, savcı, avukat gibi uygulayıcıların yanında hükümlülerin de anlayabileceği karmaşık olmayan, sade, cezanın ıslah edici fonksiyonlarını gözeten, infaz eşitliğini ve adaletini sağlayacak, cezasızlık algısına sebep olmayacak, sık sık değiştirmeye ihtiyaç duyulmayacak bir infaz kanunu yapmalıdır. Bununla birlikte, yeni anayasa hukuki bir reformla birlikte Türkiye'nin geleceğini şekillendirecektir. Türkiye'nin milli kimliğini, coğrafi bütünlüğünü ve siyasi birliğini her yönüyle koruyacak güçlü bir yeni anayasal çerçeveye kavuşmamız daha fazla ertelenemez."