MHP'li Ersoy'dan Yemliha'ya müjde

MHP'li Ersoy'dan Yemliha'ya müjde
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nin ilçe olması için istişarelere başladıklarını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Yemliha Mahallesi'nin ilçe olması için istişarelere başladıklarını söyledi.

Ersoy, konuyla ilgili açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamış olduğu, nüfusu 5 binin üzerindeki yerleşim yerlerinin ilçe olmasını öngören 35 maddelik kanun teklifi kapsamında; Kayseri'mizde bu şartları sağlayan tek yerleşim yeri olan Yemliha Mahallemiz için önemli bir adım attık. Muhtarımız Mehmet Adanalı, azamız Ömer Gündüz ve MHP Kocasinan 9. Bölge Başkanımız Mustafa Kılıç ile TBMM makamımızda bir araya gelerek istişaremizi gerçekleştirdik. Yemliha'nın ilçe olması için tüm gayretimizle çalışacağız. Yemlihamıza ilçe unvanı çok yakışacak, Yemliha'nın sesi, artık daha gür çıkacak" ifadelerine yer verdi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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