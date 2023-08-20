MHP'li Bulut, "Liderimizin bir çağrısıyla tüm milliyetçiler çizmeyi giymeye hazır"

Milliyetçi Hareket Partisi Tokat milletvekili Yücel Bulut, "Liderimizin bir çağrısıyla tüm milliyetçiler çizmeyi giymeye hazır" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde BM askerlerinin Pile yoluna yaptığı müdahaleye sosyal medyadan çizme giydiği bir görüntüyle tepki gösteren Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Devlet Bahçeli'nin paylaşımını hatırlatan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, liderlerinin bir çağrısı ile tüm milliyetçilerin çizmeyi giymeye hazır olduğunu söyledi.

"Türkün egemenliğini korumak için şehadete yürümeye hazırdır"

Erbaa ilçesinde partisinin düzenlediği İlçe Kongresinde konuşan MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut "Türk Milliyetçiliğinin Anadolu'da Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra siyasi şekilde örgütlenmesi ve Anadolu insanının bir kere daha Türklük gurur ve şuuruyla yükselmesinin tohumlarını atan milyonlarca evladı 3 hilal altında birleştirmek suretiyle sadece Anadolu'ya değil Türk'ün ayak bastığı her yere sevk olan bir siyasi hareketi ve kadroyu oluşturan rahmetli başbuğumuzun mirasçısı Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'de dün tüm dünyaya bana çizmelerimi giydirmek mecburiyetinde bırakmayın mesajı vermek suretiyle Kıbrıs Türkünün yalnız olmadığının ilk uyarısını ve tarihi mesajını vermiştir. Bu mesajı anlayanlar bilmek zorundadır ki çizmeyi giyecek olan yalnızca Milliyetçi Hareketin Lideri değildir. Alparslan Türkeş'in yakmış olduğu meşaleyle Türklük şuuruyla vicdanlarını aydınlatmış ve genel başkanlarının ve liderlerinin bir işaretine bakan milyonlarca Türk milliyetçisi, milyonlarca ülkücü Kıbrıs Türk'ünün ilelebet egemen kalması için liderleriyle beraber çizmelerini giymeye, soydaşlarıyla birleşmeye, bütünleşmeye Türk'ün olduğu her yerde Türk'ün egemenliğini korumak için şehadete yürümeye hazırdır. İşte Milliyetçi Hareket Partisi'nin kurultayları bu inanmış yüreklerin bir araya geldiği ben de varım dediği bir birleşmedir." dedi. - TOKAT