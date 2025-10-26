MHP'li Baki Ersoy'dan Kadın Cinayetlerine Sert Tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; Kayseri'de eski eşi tarafından öldürülen Meliha Keskin cinayeti sonrası yaptığı açıklamada; "Kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim" dedi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Edebiyat Fakültesi Halk Bilimi öğrencisi ve 3 çocuk annesi Meliha Keskin; geçtiğimiz gün fakülte önünde eski eşi tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olayın ardından açıklamalarda bulunan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy; "Şu veya bu sebeple kadınlara ve çocuklara karşı yapılan suçları kabul edebilmemiz asla mümkün değildir. Toplumda işlenen suçlara karşı verilen cezaların yetersiz olduğu algısı ne yazık ki kök salmaya başladı. Bu algıyı tersine çevirmek için mücadele etmek sizlerin oyuyla milletvekili seçilen şahsımın önce Kayseri'ye sonrasında tüm Türkiye'ye karşı namus borcudur. İtalya Devlet Başkanı Giorgia Meloni'nin kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın verilmesi yönündeki teklifinin tüm İtalyan meclisi tarafından kabul edilerek yasalaştığını gördüm. Bu korkunç cinayetin yaşandığı Kayseri ilinin bir milletvekili olarak İtalya'da yasalaşan bu kanunun yani kadınlara ve çocuklara karşı işlenen suçlarda en ağır cezanın hiçbir indirim maddesi uygulanmadan kanunlaşabilmesi için önce bireysel olarak çalışma yapıp daha sonrasında ise yaptığım bu çalışmayı partimizin kıymetli lideri Sayın Devlet Bahçeli'ye sunarak bu yönde bir kanunun Türkiye'de çıkarılabilmesi için var gücümle çalışacağımı bilmenizi isterim" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ