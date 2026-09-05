Adan: Önce Türkiye demeyen kaybedecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili ve MHP İstanbul Milletvekili Celal Adan, "Önümüzdeki seçimlerde önce Türkiye demeyen kaybedecektir" dedi.

TBMM Başkanvekili Adan, MHP Kütahya 15. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesi, "Terörsüz Türkiye" hedefi, yaşanan gelişmeler ve yaklaşan seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Adan, konuşmasında Türkiye'nin uzun yıllardır terör nedeniyle ağır bedeller ödediğini söyledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye'nin terör sorununu sona erdirmek ve toplumsal kardeşliği güçlendirmek amacıyla ortaya koyduğu siyasi iradeye dikkat çeken Adan, Bahçeli'nin "önce Türkiye" anlayışıyla hareket ettiğini belirtti. Bu süreçte önemli siyasi riskler alındığını ifade eden Adan, Bahçeli'nin ortaya koyduğu yaklaşımın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından devlet politikası haline getirildiğini kaydetti.

Türkiye'nin artık terör sorununu geride bırakması gerektiğini vurgulayan Adan, yaklaşık 50 yıldır terör nedeniyle çok sayıda asker ve vatandaşın hayatını kaybettiğini söyledi. Türkiye'nin terörle mücadele nedeniyle ekonomik açıdan da büyük kayıplar yaşadığını belirten Adan, "Türkiye'de teröre harcanan para 2 trilyon 300 milyar dolar" dedi.

"Önce Türkiye demeyen kaybedecektir"

Yaklaşan seçimlere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Adan, MHP'nin siyaset anlayışının temelinde Türkiye'nin bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin birlik ve beraberliğinin korunmasının önemine dikkat çeken Adan, siyasi hesapların ülkenin ve milletin çıkarlarının önüne geçirilmemesi gerektiğini belirterek, "Önümüzdeki seçimlerde önce Türkiye demeyen kaybedecektir" dedi.

"Eğilirsek basamak, dik durursak sığınak oluruz"

MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş ise konuşmasında siyasi anlayışın makam ve görev yarışından ibaret olmadığını belirtti. Erbaş, "Nasıl yaşayacağı, neyin yanında duracağı, neyin karşısında eğilmeyeceği ise karakteridir. Bizim karakterimizin ölçüsü bellidir. Eğilirsek basamak, dik durursak sığınak oluruz" dedi.

Kütahya'nın kuruluş ve kurtuluş sürecindeki önemine dikkat çeken Erbaş, kentin sanayi, tarım ve turizm alanlarında geliştiğini ifade etti. Kentin ihracatının 1 milyar dolara yaklaştığını belirten Erbaş, Kütahya'da 8 organize sanayi bölgesi bulunduğunu, yaklaşık 40 ülkeye ihracat yapıldığını ve sanayi sektöründe yaklaşık 20 bin kişinin çalıştığını kaydetti. Kentte yaklaşık 16 bin esnaf bulunduğunu ifade eden Erbaş, esnaf kredi ve kefalet kooperatifi aracılığıyla bu yıl yaklaşık 3 milyar liralık kredi desteği sağlandığını söyledi. Seçim dönemlerinde siyasi partilerin yarıştığını ancak seçimlerin ardından ortak hedefin Kütahya olduğunu belirten Erbaş, "Siyasi partiler olarak seçimlerde yarışıyoruz. Ama seçimler bittikten sonra yalnızca Türk bayrağını takarak Kütahya için çalışmak bizim ortak yaklaşımımızdır" dedi.

"Mesele makam değil, davaydı"

Kongrede yeniden MHP Kütahya İl Başkanı seçilen Mehmet Ali Türker de yaptığı konuşmada, 27 Nisan 2026 tarihinde il başkanlığı önünde gerçekleştirilen göreve başlama programını hatırlattı. Türker, "O gün yalnızca bir göreve başlama töreni yapılmadı. O gün Kütahya'da yeniden birlik ateşi yakıldı, yeniden ülkü sancağı dalgalandı" dedi.

Görevin makamdan ibaret olmadığını belirten Türker, "Mesele makam değil, mesele davaydı. Mesele şahıslar değil, milli iradeydi. Mesele Türk milletinin istikbaliydi" ifadelerini kullandı.

"Terörsüz Türkiye" hedefinin önemine dikkat çeken Türker, "Terörün olmadığı yerde kardeşlik güçlenir. Terörün olmadığı yerde yatırım artar. Terörün olmadığı yerde refah yükselir. Terörün olmadığı yerde Türkiye kazanır" diye konuştu.

Kongrede yapılan konuşmaların ardından gerçekleştirilen seçimde Mehmet Ali Türker, yeniden MHP Kütahya İl Başkanlığı görevine seçildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı