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MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

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MHP'den istifa ettirilen 3 milletvekilinin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası gündeme bomba gibi düştü. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil" ifadelerine yer verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Isparta Milletvekili Hasan Basri Sönmez, Bolu Milletvekili İsmail Akgül ve Kilis Milletvekili Mustafa Demir'in istifasını istedi. Parti yönetiminin bu talebinin ardından 3 vekil Mhp'den istifa etti.

YILMAZ TUNÇ: BİR ADLİ SORUŞTURMA YOK

Gündeme bomba gibi düşen bu gelişme sonrası istifa eden vekillerle ilgili bomba bir iddia gündeme geldi. Altın kaçakçılığı yaptığı için MHP lideri Devlet Bahçeli tarafından partiden uzaklaştırıldığı ileri sürülen vekiller, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a soruldu. Tunç, "Yargımıza intikal etmiş bir adli soruşturma söz konusu değil" diye cevap verdi.

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu

2 VEKİL DAHA İSTİFA EDEBİLİR

Olayın yankıları sürerken Ankara kulislerinde altın kaçakçılığı iddiasına 2 milletvekilinin isminin daha karıştığı ve yakın zamanda yeni istifaların olabileceği konuşuluyor.

"AZİZ MİLLETİMİZ HER İŞİMİZİN HAKİMİDİR"

Öte yandan MHP'de deprem etkisi yaratan gelişmenin ardından Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; "Biz Türk milletinden aldığımız yetkiyi Türk milletinin gösterdiği istikamette kullanırız. Aziz milletimiz her işimizin hakemi ve hakimidir. Tüzel bir kişilik olarak Milliyetçi Hareket Partisi, kişiliğini sadece hukuki var olma gerçeğinden değil Türk tarihinin sorumluluğundan Türk milletinin tarihsel hikayesinden almaktadır.

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a sorulduDevlet Bahçeli ve Feti Yıldız

Milliyetçi Hareket Partisi, Türk milletinin kadim hikayesini temsil eden ve tarihsel tecrübenin bugünkü adresi ve kurumsal merkezidir. Bunlar teorik ifadeler değil, elli beş yıllık pratik, somut ve davranışa dönüşmüş her sağduyulu Türk vatandaşının tanıklık ettiği gerçeklerdir. Ülkemizin birliği ve dirliğine kast etmiş her odağın karşısında gördüğü yıkılmaz bir kale olarak milletimizin saf sinesinde yer almıştır.

"AHLAK" VE "YETKİ" VURGUSU DİKKAT ÇEKTİ

Adaletin, hakkın terazisi, vicdanın sesi, hukukun ruhu, ahlakın özü olduğunu bilen kararlı, sabırlı, bahane üretmeyen, arkadaşlarını yolda bırakmayan, hak ve hukukuna saygılı, yüksek ahlak sahibi, merhametli, yetkisini kötüye kullanmayan, nefsini öne çıkarmayan, kibirden uzak duran, fanilik duygusuna aşina, hoşgörülü, hayata hikmet ve hakikat gözüyle bakan, derviş gönüllülerin yeridir. İnsanlığın bütün zamanlarda tutkuyla tartıştığı, uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyen diğer adı 'Kızılelma' olan İ'la-yı Kelimetullah yolcularının merkezidir."

MHP'li 3 vekilin altın kaçakçılığı yaptığı iddiası Adalet Bakanı Tunç'a soruldu
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (29)

Haber YorumlarıUntroll:

İşinize gelenleri suç kabul edip re’sen soruşturma başlatın gelmeyenlerde de yargıya intikal eden bişey olmasın. Bahçe sizin istediğiniz gibi at koşturun ne güzel istanbul beee

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Haber YorumlarıSeydo:

Adalet bakanı mı? Kukla mı? Eski kızılay başkanının katil kızı sokakta elini kolunu sallayarak nasıl geziyor?

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Haber YorumlarıSelahattin Gurbuz:

Ya Allah ıcın sıradan insanlar milyarlarca para akladı çaldı serbest geziyor vekillere mi dokuncaklar

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Haber Yorumlarıİlhan Fırat:

Yargınız mı varda size bişey intikal edecek.

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Haber YorumlarıFerhad Topbaş:

yok yokta iddiaları ihbar kabul edip soruşturma açan savcıda yok başkalarına gösterilen hız kendilerine veya kendi yandaşlarına gelince niyeyse kör ve topal oluyor yavaş veya görülmüyor ortada bir tespit var ki istifa ediyorlar durup dururken niye istifa etsinler çıkıp böyle bir şey yok da demiyorlar o zaman akla ne geliyor temizlik bitsin irtibatlar kesilsin deliler kararlısın o mu bekleniyor geç gelen adalet adalet değildir

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Haber YorumlarıMurat Kara:

niye sordunuz suçlu olursunuz

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Haber YorumlarıŞerif Ali:

SİZDEN OLUNCA HER ŞEY MÜBAH. ADI OLUP KENDİSİ OLMAYAN KURUMUN BAKANI.

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Haber YorumlarıAnty-Partizan:

85 Milyonun Bildigini Bu Sakalligiller Mensubu Bilmiyor..Oyle mi ?.. Ilgili Resmii Kurumun da Haberi Yok..Di mi ?

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Haber Yorumlarıİzzettin Akbal:

Ha MHP ha adalet bakanı ne fark eder birbirlerinden

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Haber YorumlarıBaba Yabgu:

İntikal ederse ne yapacaksınız acaba ceza alma ihtimalleri yüzde sıfır

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