MHP Karabük İl Başkanlığı'nda Cenk Gedikoğlu seçildi

Milliyetçi Hareket Partisi Karabük İl Başkanlığı'nın tek liste ile gidilen 14. Olağan Genel Kurulu'nda Cenk Gedikoğlu seçildi.

Mevcut İl Başkanı Dr. Adem Kar'ın aday olmadığı ve tek liste ile gidilen olağan genel kurul 100. Yıl Kültür Merkezinde gerçekleşirken, kongreye MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, Yeniden Refah Partisi Karabük İl Başkanı İsmail Özer, Yenice, Eskipazar ve Yortan Belde Belediye Başkanları ile ilçe başkanlarının yanı sıra sivil toplum örgütlerinin başkan ve yöneticileri ve partililer katıldı.

Divan Başkanlığını MHP Adana Milletvekili Ayşe Sibel Ersoy'un yaptığı genel kurul sonrası tek liste ile gidilen seçimlerde Cenk Gedikoğlu'nun il başkanı seçildiği yönetim ise şu isimlerden oluştu: "A. Gürkan Malkoç, Ali Bayar, Alparslan Kanca, Asım Çelik, Asım Sarıoğlu, Aykut Kaba, Celal Tokatlı, Ebrar Güngör, Hidayet Büyükdoğan, Hüseyin Yalçın, İsmail Ova, Kürşat Yılmaz, M. Yunus Çelik, Melek Akbulut, Mustafa Turgut Cengiz, Onur Karabacak, Ramazan Cesur, Ümit Hakan Yılmaz, Yaman Asa veYavuz Taşyıkan."

Emin Yıldız, Selami Günday, Yılmaz Güzel, Kemalettin Tan, Hüseyin Alimoğlu, Özcan Danışman ve Mustafa Taslakoğlu'nun Disiplin Kurulu üyesi seçildiği kongrede, Üst Kurul Delegeleri ise, Rafet Vergili, Cenk Gedikoğlu, Adem Kar, Abdurrahman Meşe, Erkan Canözü ve Şaban Tutar seçildi.

Kongrede konuşan MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, " Tarihten geleceğe giden son yüz yüzyılda söz sahibi olmuş Türk milliyetçiliğinin ve son 54 yılına damgasını vurmuş MHP'nin öncelikli mücadele maksadı ve varlık nedeni kahramanların taşıdığı milli bekanın kopartılmadan devamını sağlamaktır. Önümüzdeki ilk büyük hedef Karabük ve Ülkemizde gerçekleştirilecek olan belediye seçimleridir. Eser ve hizmet siyaseti yerine hamaset siyaseti takip eden muhalefet partileri sınıfta kalmış ve dağılmışlardır. Türk milleti yürek yaralayan çarpık yozlaşamaya asla mecbur ve müstahak değildir. Bu nedenle Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin biz ülkücülere göstermiş olduğu hedefler açıktır. Hedefimiz istikrar ve hizmet için uyumlu yönetimle umutlu geleceğe ulaşmaktır. Hedefimiz merkezden yerele istikrarı bozmadan umuda doğru yol almaktır. Hedefimiz aklın yolu bir, yerele birlik, ülkede yönetimde dirlik oluşturmaktır. Hedefimiz ayırmadan, ayrışmadan yerelde iktidar ülkede istikrar sağlamaktır. Hedefimiz yeni yüzyıl, Lider Türkiye, üretken belediyedir. MHP mahalli idareler seçimlerinde takip edeceğimiz birinci stratejik hedefimiz, Cumhur ittifakı ile birlikte mevcut belediye başkanlıklarımızı muhafaza ederek bir yenisini daha eklemektir. İkinci stratejik hedefimiz Cumhur ittifakının doğasına uygun şekilde hareket edip muhalefet partilerin yönetimindeki belediyelerin yürek dağlayan hallerine son vermektir. 14 ve 28 Mayıs tarihlerinde elde edilen demokratik başarıyı yerel yönetimlerde perçinlemek, Türk ve Türkiye yüzyılı yürüyüşüne ivme vermek boynumuzun borcudur. Biz tutarlı, ilkeli, dürüst ve ahlaklıyız. Bizim bu davaya gönül vermiş hiçbir fertle ilgili şahsi bir husumetimiz ve meselemiz yoktur, asla da olmayacaktır. MHP hepimizin yuvasıdır. Kim ki, şahsi ihtisarları bir kenara iterek, bu kutlu davanın saflarında yer almak siterse, gönlümüz ve kapımız sonuna kadar açıktır" diyerek kendisine destek veren ve göreve layık gören, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başta olmak üzere tüm parti teşkilatına teşekkür etti. - KARABÜK