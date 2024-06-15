MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Mhp geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.

Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde Mhp'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğunun artık açığa çıktığını" savundu.

Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin, hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirten Büyükataman, ülkücü hareketin Kuvayımilliye ruhunun bu çağdaki en net yansıması olduğunu bildirdi.

Büyükataman, şunları kaydetti:

"100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyenler tam da bu sebepten kurşun askerlerini; iftira, yalan ve dolanla milliyetçi hareketin üzerine salmışlardır. Bu sinsi saldırı vatan toprağımıza, devletimize ve Türk milletinin istikbalinedir. Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler, MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır."