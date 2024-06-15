Üye Girişi
Haberler

MHP'li Büyükataman: Normalleşme tiyatrosunun MHP'ye ve devlete operasyon olduğu açığa çıktı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirterek, Cumhur İttifakı'nın Türk milletinin istikbaline sahip çıkacağını söyledi.

Mhp Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Mhp geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır." ifadesini kullandı.
Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamada, "normalleşme tiyatrosunun, CHP öncülüğünde, görünürde Mhp'ye, arka planda Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti devletine kurnazca yürütülen bir operasyon olduğunun artık açığa çıktığını" savundu.
Geçmişte olduğu gibi bugün de Türkiye'ye saldırmak isteyenlerin, hedeflerine öncelikle milliyetçi-ülkücü hareketi koyduğunu belirten Büyükataman, ülkücü hareketin Kuvayımilliye ruhunun bu çağdaki en net yansıması olduğunu bildirdi.
Büyükataman, şunları kaydetti:
"100 yıl önce vatanımızı işgal etmek isteyenler tam da bu sebepten kurşun askerlerini; iftira, yalan ve dolanla milliyetçi hareketin üzerine salmışlardır. Bu sinsi saldırı vatan toprağımıza, devletimize ve Türk milletinin istikbalinedir. Sinsi operasyonun sahipleri şunu iyi bilsinler, MHP geçilmeyecek, Türkiye yenilmeyecektir. Cumhur İttifakı, büyük Türk milletinin istikbaline sonuna kadar sahip çıkacaktır."

Kaynak: AA / Politika

İsmet Büyükataman Türkiye MHP Politika Güncel Haberler

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

Refah'ta Hamas'tan İsrail ordusuna pusu: 8 ölü

 Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

Düzce, Sakarya ve Sinop'ta denize girişler yasaklandı

 Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Özgür Özel: Zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapacak düzenleme hazırlığındalar

Bakmadan Geçme

TRT 1 canlı maç izle! İtalya-Arnavutluk CANLI izle! TRT HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! İspanya - Macaristan maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) İspanya - Macaristan maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Gümüşhane Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gümüşhane Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Giresun Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Giresun Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Gaziantep Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Gaziantep Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Eskişehir Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Eskişehir Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çorum Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çorum Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Erzincan Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Erzincan Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Elazığ Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Elazığ Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çankırı Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çankırı Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Çanakkale Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Çanakkale Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bursa Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bursa Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bolu Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bolu Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bitlis Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bitlis Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti! Bingöl Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınıyor 2024? 16 Haziran Pazar Bingöl Kurban Bayramı DİYANET namaz vakti!
THY 'Baruthane Pilavcısı' Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak

THY "Baruthane Pilavcısı" Şahin'e 1 yıl boyunca bilet satmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title